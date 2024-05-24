Новак Джокович
Томаш Махац (Чехия)
Джокович
Новаку начал неделю с уверенной победы над Янником Ханфманом — 6:3, 6:3.
Несмотря на счет, понервничать сербу все-таки пришлось. У немецкого теннисиста было 11 брейк-пойнтов, но реализовал он лишь один из них.
В четвертьфинале Джокович одержал победу над Таллоном Грикспором, которому в один день пришлось доигрывать матч против Дениса Шаповалова и противостоять первой ракетке мира.
В итоге нидерландцу хватило сил лишь на один сете — 7:5, 6:1. В первой партии Ноле отыграл четыре сетбола при счете 4:5.
В общем, Джокович приехал в Женеву с максимальной целью — не только за игровой практикой, но и за титулом.
Махач
Томаш впервые в этом году выиграл на грунте три матча подряд.
В четвертьфинале чешский теннисист остановил Алекса Микельсена, который перед этим сенсационно выиграл у Тейлора Фрица.
Махачу хватило двух сетов для победы над 19-летним американцем — 6:3, 7:6.
В этом матче 44-я ракетка мира в целом очень неплохо играл на своей подаче, исключением стал лишь один гейм во втором сете.
В предыдущих раундах Махач выиграл у британца Джека Дрейпера и испанца Николаса Морено де Альборана.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.14, победу Махача букмекеры предлагают за 5.70.
Прогноз: в прошлом году у Новака был тяжелейший матч против Томаша на турнире в Дубае — 6:3, 3:6, 7:6.
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Скорее всего, предстоящая встреча тоже не станет легкой прогулкой. Махач способен создать хотя бы минимальную интригу.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.