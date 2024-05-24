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    Джокович дожмет Махача только в третьем сете?

    Джокович — Махач. Ставка (к. 1.82) и прогноз на турнир в Женеве 24 мая 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. Джокович — Махач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 24 Мая 2024 года

    Новак Джокович

  • Сербия
    •  Новак Джокович 15:30 Томаш Махац (Чехия)

    Томаш Махац (Чехия)

  • Женева. Мужчины
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    Джокович

    Новаку начал неделю с уверенной победы над Янником Ханфманом — 6:3, 6:3.

    Несмотря на счет, понервничать сербу все-таки пришлось. У немецкого теннисиста было 11 брейк-пойнтов, но реализовал он лишь один из них.

    В четвертьфинале Джокович одержал победу над Таллоном Грикспором, которому в один день пришлось доигрывать матч против Дениса Шаповалова и противостоять первой ракетке мира.

    В итоге нидерландцу хватило сил лишь на один сете — 7:5, 6:1. В первой партии Ноле отыграл четыре сетбола при счете 4:5.

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    В общем, Джокович приехал в Женеву с максимальной целью — не только за игровой практикой, но и за титулом.

    Махач

    Томаш впервые в этом году выиграл на грунте три матча подряд.

    В четвертьфинале чешский теннисист остановил Алекса Микельсена, который перед этим сенсационно выиграл у Тейлора Фрица.

    Махачу хватило двух сетов для победы над 19-летним американцем — 6:3, 7:6.

    В этом матче 44-я ракетка мира в целом очень неплохо играл на своей подаче, исключением стал лишь один гейм во втором сете.

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    В предыдущих раундах Махач выиграл у британца Джека Дрейпера и испанца Николаса Морено де Альборана.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.14, победу Махача букмекеры предлагают за 5.70.

    Прогноз: в прошлом году у Новака был тяжелейший матч против Томаша на турнире в Дубае — 6:3, 3:6, 7:6.

    Скорее всего, предстоящая встреча тоже не станет легкой прогулкой. Махач способен создать хотя бы минимальную интригу.

    Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.

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    Джокович — Махач. Серб Новак Джокович сыграет против чеха Томаша Махача в полуфинале турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 24 мая, начало — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Джокович — Махач с коэффициентом 1.82.
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