Luciano Darderi
Артур Риндеркнеш
Дардери
Лучано пока не проиграл ни сета, на этой неделе, но предыдущие матчи все равно получились напряженными.
Во втором круге итальянский теннисист одержал победу над Адрианом Маннарино — 7:6, 6:3.
Вопреки ожиданиям, до разгрома все-таки не дошло, несмотря на то, что француз действительно не лучшим образом играет на грунте. Но конкретно в этой игре он оказал серьезное сопротивление.
Дардери при этом здорово сыграл в ключевых моментах, в том числе на тай-брейке первого сета.
На старте турнира Лучано одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 7:6. Соперник в обоих сетах вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.
Риндеркнеш
Артур тем временем второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.
Первый был еще в февраля, когда француз дошел до четвертьфинал в Марселе.
Вскоре после этого Риндеркнеш взял титул на «челленджере» в Лилле, но на более крупных турнирах у него, как правило, вообще ничего не получалось.
В Лионе Риндеркнеш начал с победы над Дэном Эвансом. Британец дрогнул только на тай-брейке третьего сета — 6:3, 4:6, 7:6.
В следующем матче Артур выиграл у американца Фрэсиса Тиафо — 7:6, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.60, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.34.
Прогноз: француз немного удивил в недавних матчах, обыграв двух непростых соперников. Скорее всего, у итальянца тоже будут проблемы. Ну и в целом всё указывает на то, что это будет, возможно, самый напряженный матч на стадии 1/4 финала в Лионе.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.