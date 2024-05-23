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    Дардери и Риндеркнеш дойдут до решающего тай-брейка?

    Дардери — Риндеркнеш. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Лионе 23 мая 2024 года

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    Лучано Дердери
    Итальянец Лучано Дердери сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:30 мск. Дардери — Риндеркнеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Лион. Мужчины 23 Мая 2024 года

    Luciano Darderi

  • Лион. Мужчины
    •  Luciano Darderi 13:30 Артур Риндеркнеш

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •

    Дардери

    Лучано пока не проиграл ни сета, на этой неделе, но предыдущие матчи все равно получились напряженными.

    Во втором круге итальянский теннисист одержал победу над Адрианом Маннарино — 7:6, 6:3.

    Вопреки ожиданиям, до разгрома все-таки не дошло, несмотря на то, что француз действительно не лучшим образом играет на грунте. Но конкретно в этой игре он оказал серьезное сопротивление.

    Дардери при этом здорово сыграл в ключевых моментах, в том числе на тай-брейке первого сета.

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    На старте турнира Лучано одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 7:6. Соперник в обоих сетах вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Первый был еще в февраля, когда француз дошел до четвертьфинал в Марселе.

    Вскоре после этого Риндеркнеш взял титул на «челленджере» в Лилле, но на более крупных турнирах у него, как правило, вообще ничего не получалось.

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    В Лионе Риндеркнеш начал с победы над Дэном Эвансом. Британец дрогнул только на тай-брейке третьего сета — 6:3, 4:6, 7:6.

    В следующем матче Артур выиграл у американца Фрэсиса Тиафо — 7:6, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.60, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.34.

    Прогноз: француз немного удивил в недавних матчах, обыграв двух непростых соперников. Скорее всего, у итальянца тоже будут проблемы. Ну и в целом всё указывает на то, что это будет, возможно, самый напряженный матч на стадии 1/4 финала в Лионе.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Дардери — Риндеркнеш. Итальянец Лучано Дердери сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Дардери — Риндеркнеш с коэффициентом 2.30.
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