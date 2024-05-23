Итальянец Лучано Дердери сыграет против француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Лионе (Франция). Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:30 мск. Дардери — Риндеркнеш: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дардери

Лучано пока не проиграл ни сета, на этой неделе, но предыдущие матчи все равно получились напряженными.

Во втором круге итальянский теннисист одержал победу над Адрианом Маннарино — 7:6, 6:3.

Вопреки ожиданиям, до разгрома все-таки не дошло, несмотря на то, что француз действительно не лучшим образом играет на грунте. Но конкретно в этой игре он оказал серьезное сопротивление.

Дардери при этом здорово сыграл в ключевых моментах, в том числе на тай-брейке первого сета.

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На старте турнира Лучано одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 7:6. Соперник в обоих сетах вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.

Риндеркнеш

Артур тем временем второй раз в сезоне выиграл два матча подряд на уровне основной сетки ATP.

Первый был еще в февраля, когда француз дошел до четвертьфинал в Марселе.

Вскоре после этого Риндеркнеш взял титул на «челленджере» в Лилле, но на более крупных турнирах у него, как правило, вообще ничего не получалось.

В Лионе Риндеркнеш начал с победы над Дэном Эвансом. Британец дрогнул только на тай-брейке третьего сета — 6:3, 4:6, 7:6.

В следующем матче Артур выиграл у американца Фрэсиса Тиафо — 7:6, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дардери в этом матче можно поставить за 1.60, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.34.

Прогноз: француз немного удивил в недавних матчах, обыграв двух непростых соперников. Скорее всего, у итальянца тоже будут проблемы. Ну и в целом всё указывает на то, что это будет, возможно, самый напряженный матч на стадии 1/4 финала в Лионе.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.