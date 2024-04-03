ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конор Макгрегор«Чендлер — тот соперник, при котором Конор будет блистать» — громкое интервью Мойкано о возвращении Макгрегора Юрген Клинсманн Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ «Реал» — «Барселона»Что смотреть в апреле: Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Эль-Класико и миланское дерби
  • 11:43
    • Карпин: Еще неизвестно, останусь ли я в сборной России
  • 10:19
    • Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Кудерметова снова проиграет?

    Роджерс — Кудерметова. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Чарльстоне 3 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Вероника Кудерметова Прогнозы на Шелби Роджерс
    Прогноз и ставки на Роджерс — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Шелби Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:00 мск. Роджерс — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Роджерс

    Шелби пропустила вторую половину прошлого сезона, свалилась в рейтинге за пределы топ-300, но недавние мати свидетельствуют о том, что ее пока рано списывать со счетом.

    В Чарльстоне бывшая 30-я ракетка мира начала с уверенной победы над соотечественницей Клер Лю — 6:1, 6:1.

    На недавнем турнире в Майами Роджерс обыграла талантливую чешку Линду Фрухвиртову. Правда, потом было неприятное поражение от Анастасии Павлюченковой (2:6, 1:6).

    Все прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что в этом году Роджерс до сих пор провела лишь шесть матчей, в которых одержала три победы.

    Кудерметова

    Вероника тем временем прочно обосновалась в компании главных неудачниц сезона.

    В 2024-м она до сих выиграла лишь четыре матча, несмотря на то, что уже успела сыграть на восьми турнирах.

    На «тысячнике» в Майами Кудерметова проиграла в первом матче китаянке Синьюй Ван со счетом 3:6, 2:6.

    В Индиан-Уэллс россиянка начала с победы над Нао Хибино, но уже в следующем раунде уступила немке Анжелике Кербер.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Возможно, переход на грунт поможет Кудерметовой наконец-то прервать черную полосу.

    К слову, турнир в Чарльстоне можно назвать особенным для нее — в 2021-м Вероника выиграла здесь свой первый титул в одиночном разряде на уровне WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Роджерс в этом матче можно поставить за 2.46, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.55.

    Прогноз: у Вероники в этом году было слишком много неудачных матчей, поэтому нет никакой уверенности в том, что она обыграет опытную американку. Скорее всего, теннисистки проведут нервный, затяжной матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Фучович — Качин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Котов — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Берреттини — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Роша — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Таунсенд — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Касаткина — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  7.80
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Роджерс — Кудерметова с коэффициентом 2.40. Дата матча: 03.04.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова снова проиграет?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры