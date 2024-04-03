Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Шелби Роджерс во втором круге турнира в Чарльстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 21:00 мск. Роджерс — Кудерметова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Роджерс

Шелби пропустила вторую половину прошлого сезона, свалилась в рейтинге за пределы топ-300, но недавние мати свидетельствуют о том, что ее пока рано списывать со счетом.

В Чарльстоне бывшая 30-я ракетка мира начала с уверенной победы над соотечественницей Клер Лю — 6:1, 6:1.

На недавнем турнире в Майами Роджерс обыграла талантливую чешку Линду Фрухвиртову. Правда, потом было неприятное поражение от Анастасии Павлюченковой (2:6, 1:6).

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Также стоит отметить, что в этом году Роджерс до сих пор провела лишь шесть матчей, в которых одержала три победы.

Кудерметова

Вероника тем временем прочно обосновалась в компании главных неудачниц сезона.

В 2024-м она до сих выиграла лишь четыре матча, несмотря на то, что уже успела сыграть на восьми турнирах.

На «тысячнике» в Майами Кудерметова проиграла в первом матче китаянке Синьюй Ван со счетом 3:6, 2:6.

В Индиан-Уэллс россиянка начала с победы над Нао Хибино, но уже в следующем раунде уступила немке Анжелике Кербер.

Возможно, переход на грунт поможет Кудерметовой наконец-то прервать черную полосу.

К слову, турнир в Чарльстоне можно назвать особенным для нее — в 2021-м Вероника выиграла здесь свой первый титул в одиночном разряде на уровне WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Роджерс в этом матче можно поставить за 2.46, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.55.

Прогноз: у Вероники в этом году было слишком много неудачных матчей, поэтому нет никакой уверенности в том, что она обыграет опытную американку. Скорее всего, теннисистки проведут нервный, затяжной матч.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.40.