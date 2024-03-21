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    Шнайдер воспользуется проблемами Киз?

    Шнайдер — Киз. Ставка (к. 2.04) и прогноз на турнир в Майами 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Киз
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Мэдисон Киз во втором круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Шнайдер — Киз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Шнайдер

    Диана в стартовом матче одержала победу над легендарной Винус Уильямс — 6:3, 6:3.

    Американка неплохо сопротивлялась в отдельных геймах, в начале второго сета даже вела с брейком, но все равно сразу стало понятно, что до настоящей интриги здесь вряд ли дойдет. Все-таки в 43 года уже непросто конкурировать с соперницами, которые младше более чем в два раза.

    Шнайдер порадовала, прежде всего, хорошей физической формой. Все-таки всего лишь за несколько дней до встречи с Винус она играла в финале турнира в Чарльстоне.

    В решающем матче 19-летняя теннисистка проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто (3:6, 2:6).

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    В феврале Шнайдер стала победительницей турнира в Хуахине (Таиланд). Этот титул стал для нее первым на уровне WTA.

    Киз

    Мэдисон пропустил первые два месяца из-за неприятной травмы плеча. Судя по недавним матчам в Индиан-Уэллс, на ближайших турнирах от нее нет смысла ждать серьезных результатов.

    На «тысячнике» в Калифорнии бывшая седьмая ракетка мира (сейчас — 18-я) с трудом выиграла у Хейли Баптист, дожав соотечественницу только на решающем тай-брейке.

    В следующем матче Киз проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 4:6, 1:6.

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    Скорее всего, Киз наберет оптимальную формату уже ближе к лету. Возвращение после подобных травм никогда не бывает простым.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.04, победу Киз букмекеры предлагают за 1.78.

    Прогноз: кажется, для Дианы это идеальный шанс, чтобы добавить себе в резюме победу над соперницей из топ-20. Успех российской теннисистки в предстоящем матче не станет сюрпризом.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.04.

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    Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Киз с коэффициентом 2.04. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер воспользуется проблемами Киз?
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