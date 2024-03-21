Шнайдер
Диана в стартовом матче одержала победу над легендарной Винус Уильямс — 6:3, 6:3.
Американка неплохо сопротивлялась в отдельных геймах, в начале второго сета даже вела с брейком, но все равно сразу стало понятно, что до настоящей интриги здесь вряд ли дойдет. Все-таки в 43 года уже непросто конкурировать с соперницами, которые младше более чем в два раза.
Шнайдер порадовала, прежде всего, хорошей физической формой. Все-таки всего лишь за несколько дней до встречи с Винус она играла в финале турнира в Чарльстоне.
В решающем матче 19-летняя теннисистка проиграла итальянке Элизабетте Коччаретто (3:6, 2:6).
В феврале Шнайдер стала победительницей турнира в Хуахине (Таиланд). Этот титул стал для нее первым на уровне WTA.
Киз
Мэдисон пропустил первые два месяца из-за неприятной травмы плеча. Судя по недавним матчам в Индиан-Уэллс, на ближайших турнирах от нее нет смысла ждать серьезных результатов.
На «тысячнике» в Калифорнии бывшая седьмая ракетка мира (сейчас — 18-я) с трудом выиграла у Хейли Баптист, дожав соотечественницу только на решающем тай-брейке.
В следующем матче Киз проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счетом 4:6, 1:6.
Скорее всего, Киз наберет оптимальную формату уже ближе к лету. Возвращение после подобных травм никогда не бывает простым.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.04, победу Киз букмекеры предлагают за 1.78.
Прогноз: кажется, для Дианы это идеальный шанс, чтобы добавить себе в резюме победу над соперницей из топ-20. Успех российской теннисистки в предстоящем матче не станет сюрпризом.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер за 2.04.