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    Сможет ли Зверев остановить Де Минора?

    Зверев — Де Минор. Ставка (к. 1.94) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Де Минор
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 01:00 мск. Зверев — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 13 Марта 2024 года

    Зверев

    Саша начал турнир с двух довольно уверенных побед, вопреки ожиданиям на фоне недавних неудач.

    В третьем раунде бывшая вторая ракетка мира выиграл у нидерландца Таллона Грикспора — 7:6, 6:3.

    В первом сете соперник вел с брейком и не реализовал два сетбола на тай-брейке, после чего Зверев красиво забрал вторую партию.

    Перед этим Зверев одержал победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:4.

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    В случае выхода в четвертьфинал немецкий теннисист вернется в топ-5 рейтинга ATP.

    Де Минор

    Алекс тем временем продлил победную серию уже до семи матчей.

    В начале марта австралийский теннисист защитил титул в Акапулько. В решающем матче он обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 6:4).

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    • Также стоит отметить волевую победу над греком Стефаносом Циципасом (1:6, 6:3, 6:3) в четвертьфинале.

    В Индиан-Уэллс Де Минор начал с разгромной победы над японцем Таро Даниэлем — 6:1, 6:2.

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    В следующем матче десятая ракетка мира разгромил представителя Казахстана Александра Бублика — 7:5, 6:0.

    В этом году Алекс выиграл 17 матчей из 21.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.94, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: в начале января Саша проиграл австралийцу на командном турнире United Cup. Но при этом немец выиграл большую часть матчей против Алекса — шесть из восьми.

    Учитывая недавние успехи Де Минора, несложно догадаться, что Зверева ждет очередное испытание, но также надо понимать, что он может спокойно остановить действующего чемпиона Акапулько, если будет стабильно подавать первым мячом.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева за 1.94.

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    Ставка и прогноз на матч Зверев — Де Минор с коэффициентом 1.94. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев остановить Де Минора?
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