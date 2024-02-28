Немцы Александр Зверев и Даниэль Альтмайер встретятся в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 03:00 мск. Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша на прошлой неделе дошел до полуфинала в мексиканском Лос-Кабосе. Не самый плохой результат, но это явно не то, на что рассчитывал бывшая вторая ракетка мира.

Немецкий теннисист начал с разгромной победы над японцем Есихито Нисиокой, после чего выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса.

В полуфинале Зверев проиграл Джордану Томпсону, который в итоге и стал победителем турнира. Австралиец переиграл Сашу на решающем тай-брейке.

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Наверное, стоит учитывать, что это был первый турнир Зверева после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он одержал эффектную победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала, после чего уступил Даниилу Медведеву, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

Зверев выигрывал турнир в Акапулько в сезоне-2021.

Альтмайер

Даниэль в первой половине февраля сыграл на двух грунтовых турниров. В обоих случаях это завершилось полным провалом.

В аргентинской Кордове немецкий теннисист проиграл в первом круге Федерико Кории, а в Буэнос-Айресе уступил на старте турнира Факундо Диасу Акосте, будущему чемпиону.

Перед этим Альтмайер не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии, уступив в первом раунде Карену Хачанову (7:5, 3:6, 6:7, 6:7).

Лучшим результатом Альтмайера в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в новозеландском Окленде. Здесь он выиграл у Маркоса Гирона и Феликса Оже-Альяссима.

В двух предыдущих сезонах Даниэль не смог пройти первый раунд в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 7.10.

Прогноз: в 2022-м Саша обыграл Даниэлья на Australian Open, а в 2023-м — на US Open. Во втором случае Альтмайер смог взять сет. При этом стоит отметить, что в обоих матчах хотя бы в одной партии был тай-брейк. Скорее всего, Зверев выиграет, но это будет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.