ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Яир Родригес и Брайан ОртегаРойвал взял реванш у Морено, Ортега сенсационно финишировал Родригеса. Обзор карда UFC Mexico Оливье Жиру Трансферный дайджест. 20-26 февраля «Динамо» Москва«Динамо» Москва — обладатель Кубка Континента, «Металлург» Мг — лидер Востока, ЦСКА обошел «Торпедо»
  • 09:53
    • Глушаков перешел в армянский «Урарту»
    Все новости спорта

    Зверев дожмет Альтмайера только на решающем тай-брейке?

    Зверев — Альтмайер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Акапулько 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Зверев — Альтмайер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немцы Александр Зверев и Даниэль Альтмайер встретятся в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 03:00 мск. Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Акапулько. Мужчины 28 Февраля 2024 года

    Зверев

    Саша на прошлой неделе дошел до полуфинала в мексиканском Лос-Кабосе. Не самый плохой результат, но это явно не то, на что рассчитывал бывшая вторая ракетка мира.

    Немецкий теннисист начал с разгромной победы над японцем Есихито Нисиокой, после чего выиграл у австралийца Танаси Коккинакиса.

    В полуфинале Зверев проиграл Джордану Томпсону, который в итоге и стал победителем турнира. Австралиец переиграл Сашу на решающем тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    Наверное, стоит учитывать, что это был первый турнир Зверева после Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он одержал эффектную победу над Карлосом Алькарасом в 1/4 финала, после чего уступил Даниилу Медведеву, несмотря на то, что вел 2-0 по сетам.

    Зверев выигрывал турнир в Акапулько в сезоне-2021.

    Альтмайер

    Даниэль в первой половине февраля сыграл на двух грунтовых турниров. В обоих случаях это завершилось полным провалом.

    В аргентинской Кордове немецкий теннисист проиграл в первом круге Федерико Кории, а в Буэнос-Айресе уступил на старте турнира Факундо Диасу Акосте, будущему чемпиону.

    Перед этим Альтмайер не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате Австралии, уступив в первом раунде Карену Хачанову (7:5, 3:6, 6:7, 6:7).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Лучшим результатом Альтмайера в этом году пока что остается выход в четвертьфинал турнира в новозеландском Окленде. Здесь он выиграл у Маркоса Гирона и Феликса Оже-Альяссима.

    В двух предыдущих сезонах Даниэль не смог пройти первый раунд в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.10, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 7.10.

    Прогноз: в 2022-м Саша обыграл Даниэлья на Australian Open, а в 2023-м — на US Open. Во втором случае Альтмайер смог взять сет. При этом стоит отметить, что в обоих матчах хотя бы в одной партии был тай-брейк. Скорее всего, Зверев выиграет, но это будет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 19,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Меньшик — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реджана — Зюйдтироль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.13
  • Прогноз на матч Асколи — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Катанзаро — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Парма — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Палермо — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лекко — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Сампдория — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зверев — Альтмайер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на теннис. Зверев дожмет Альтмайера только на решающем тай-брейке?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры