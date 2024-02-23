Боржеш
Нуну уверенно преодолел предыдущие раунды, хотя соперники у него были не самые приятные.
В первом матче португалец одержал победу над немцем Домиником Кепфером — 7:6, 6:2.
Во втором круге Боржеш спокойно выиграл у австралийца Макса Перселла — 6:3, 6:3.
На прошлой неделе Нуну уступил американца Тейлору Фритцу (6:7, 4:6) во втором раунде турнира в Делрэй-Бич.
Лучшим результатом Боржеша в этом году пока что остается сенсационный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он выиграл у Алехандро Давидовиа-Фокиеы и Григора Димитрова.
Рууд
Каспер тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии.
На первом в сезоне турнире «Большого шлема» он выиграл всего лишь два матча.
В начале февраля норвежец обыграл латвийца Мартиньша Роценса в рамках Кубка Дэвиса (6:1, 6:1). Но на эту победу вряд ли стоит обращать внимание, учитывая, что соперник занимает 1772 место в рейтинге ATP.
В Лос-Кабосе Рууд начал с неожиданно уверенной победы над Маркосом Гироном — 6:1, 6:0.
Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних успехов американского теннисиста, дошедшего до финала в Далласе и до полуфинала в Делрэй-Бич.
Рууд занимает 12-е место в текущей версии рейтинга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.92, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: на этот раз норвежцу вряд ли удастся выиграть с разгромным счетом. Да и вообще не факт, что Каспер обыграет португальца, который с некоторых пор регулярно проводит классные матчи против серьезных соперников.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.