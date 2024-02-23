ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брэндон МореноПретендентский бой Ройвала и Морено, реванш Ортеги и Родригеса. Анонс карда UFC Mexico Томас Тухель«Хромая утка». Решение «Баварии» оставить Тухеля до конца сезона — ошибка Роко Шимич (справа)Фабрика талантов. Глух, Конате и другие будущие звезды из «Зальцбурга»
  • 15:26
    • «Зенит» убрал Марио Фернандеса из заявки на матчи РПЛ
  • 12:55
    • Дани Алвес приговорен к 4.5 годам тюрьмы по делу об изнасиловании
  • 17:00
    • Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе
  • 16:44
    • Кроос объявил о возвращении в сборную Германии
    Все новости спорта

    Сможет ли Рууд выиграть у Боржеша?

    Боржеш — Рууд. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Лос-Кабосе 23 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Каспер Рууд Прогнозы на Нуну Боргеш Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Боржеш — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе (Мексика). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 01:00 мск. Боржеш — Рууд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Лос-Кабос. Мужчины 23 Февраля 2024 года
    Нуну Боржес
  • Португалия
    •  Нуну Боржес 01:00 Каспер Рууд Каспер Рууд
  • Норвегия
    •

    Боржеш

    Нуну уверенно преодолел предыдущие раунды, хотя соперники у него были не самые приятные.

    В первом матче португалец одержал победу над немцем Домиником Кепфером — 7:6, 6:2.

    Во втором круге Боржеш спокойно выиграл у австралийца Макса Перселла — 6:3, 6:3.

    На прошлой неделе Нуну уступил американца Тейлору Фритцу (6:7, 4:6) во втором раунде турнира в Делрэй-Бич.

    Все прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Боржеша в этом году пока что остается сенсационный выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В Мельбурне он выиграл у Алехандро Давидовиа-Фокиеы и Григора Димитрова.

    Рууд

    Каспер тем временем проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии.

    На первом в сезоне турнире «Большого шлема» он выиграл всего лишь два матча.

    В начале февраля норвежец обыграл латвийца Мартиньша Роценса в рамках Кубка Дэвиса (6:1, 6:1). Но на эту победу вряд ли стоит обращать внимание, учитывая, что соперник занимает 1772 место в рейтинге ATP.

    В Лос-Кабосе Рууд начал с неожиданно уверенной победы над Маркосом Гироном — 6:1, 6:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних успехов американского теннисиста, дошедшего до финала в Далласе и до полуфинала в Делрэй-Бич.

    Рууд занимает 12-е место в текущей версии рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.92, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: на этот раз норвежцу вряд ли удастся выиграть с разгромным счетом. Да и вообще не факт, что Каспер обыграет португальца, который с некоторых пор регулярно проводит классные матчи против серьезных соперников.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Ноа — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Свентек — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Меньшик
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Эмбер — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Гауфф — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фрайбург — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Тулуза — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боржеш — Рууд: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд выиграть у Боржеша?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры