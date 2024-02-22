Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 22 февраля, начало — в 19:30 мск. Гауфф — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гауфф

У Кори в предыдущем раунде был очень нервный матч против Каролины Плишковой — 2:6, 6:4, 6:3.

Во второй партии американка не смогла подать на сет при 5:3, но сразу после этого сделала брейк, воспользовавшись серьезными ошибками соперницы.

Решающий сет Гауфф провела почти идеально, забрав все геймы на своей подаче и сделав один брейк, который и стал ключевым.

В первом матче на этой неделе третья ракетка мира выиграла у итальянки Элизабетты Коччаретто — 6:1, 7:5.

Также стоит отметить, что Гауфф провалила недавний крупный турнир в Дохе, уступив в первом матче чешке Катерине Синяковой.

Все прогнозы на теннис

В январе 19-летняя теннисистка взяла титул в Окленде и дошла до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Калинская

Анна с учетом квалификации провела в Дубае уже пять матчей. И как ни странно, она до сих пор не отдала ни сета.

В третьем круге россиянка одержала победу над Аленой Остапенко (6:4, 7:5), которая совсем недавно вернулась в топ-10.

В первом сете теннисистка из Латвии вела с брейком, но потом позволила Калинской взять на приеме два гейма. Почти по такому же сценарию прошла и вторая партия.

Перед этим Калинская спокойно выиграла у австралийки Сторм Хантер и испанки Кристины Букши.

Анна второй раз в сезоне выиграла минимум три матча на уровне основной сетки. В январе она дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.33, победу Калинской букмекеры предлагают за 3.34.

Прогноз: все указывает на то, что американку ждет еще один сложный матч. Анна сейчас показывает лучший теннис в карьере и вполне вероятно, что в этом матче она снова удивит соперницу из топ-10.

Рекомендуемая ставка: Калинская возьмет хотя бы один сет за 1.88.