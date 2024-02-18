Испанец Карлос Алькарас сыграет против чилийца Николаса Харри в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). Матч пройдет 18 февраля, начало — в 00:00 мск. Алькарас — Харри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Карлос минувшей ночью одержал победу над Андреа Вавассори — 7:6, 6:1.

Как и ожидалось, этот матч был не таким нервным, как встреча с аргентинцем Камило Уго Карабелли, даже несмотря на то, что в первом сете все решилось только на тай-брейке.

На этот раз Алькарас значительно лучше играл на собственной подаче, так и не позволив итальянцу взять на приеме хотя бы гейм.

Во второй Вавассори практически не сопротивлялся. После первого сета всем было понятно, что никакого камбэка здесь не будет.

Алькарас второй год подряд дошел в Буэнос-Айресе до полуфинала. Тогда он взял титул, победив в финале Кэмерона Норри.

Харри

Для Николаса турнир начался с тяжелейшего матча против Стэна Вавринки.

Чилиец дожал 38-летнего швейцарца только на тай-брейке третьего сета — 6:7, 6:2, 7:6. Этот матч продолжался без пяти минут три часа.

В четвертьфинале соперником Харри стал Томас Этчеверри. И здесь Николасу повезло: он отдал первый сет, с трудом забрал второй, а перед началом третьего соперник снялся из-за травмы.

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Харри впервые в сезоне выиграл два матча подряд. Но в этом нет ничего удивительного, потому что до сих пор в этом году он играл только на не самом любимом для себя харде.

В 2023-м Харри взял два титула на грунте — в Сантьяго и Женеве. Кроме того, он дошел до полуфинала в Рио-де-Жанейро и до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса можно поставить за 1.17, победу Харри букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: в прошлом году Карлос с трудом выиграл у Николаса в Рио-де-Жанейро. В третьем сете испанец разбил чилийца со счетом 6:0, но перед этим были два тяжелейших сета. Кроме того, у Алькараса был непростой матч против Харри на Уимблдоне. Предстоящий, скорее всего, тоже станет испытанием для второй ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.