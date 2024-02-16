Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 16:30 мск. Рыбакина — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена третий раз в сезоне дошла до полуфинала. В начале января она выиграла турнира в Брисбене, а на прошлой неделе взяла титул в Абу-Даби.

В Дохе представительница Казахстана начала с разгромной победы над китаянкой Линь Чжу — 6:2, 6:1.

Дальше был нервный матч против американки Эммы Наварро — 6:1, 6:7, 6:4.

В четвертьфинале Рыбакина уверенно разобралась с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес — 6:4, 6:2.

В этом году Рыбакина выиграла уже десять сетов со счетом либо 6:0, либо 6:1. При этом всего в новом сезоне она провела 16 матчей.

Павлюченкова

Анастасия тем временем вышла в полуфинал на втором турнире подряд, благодаря чему поднимется в рейтинге на 24-е место.

Россиянка добилась невероятного прогресса с тех пор, как вернулась в тур после серьезной травмы колена.

В четвертьфинале текущего турнира Павлюченкова одержала победу над Даниэль Коллинс — 7:5, 6:4.

По ходу матча можно было заметить, что американка явно не ожидала от Насти столь уверенной игры.

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Перед этим Павлюченкова выиграла у Дарьи Касаткиной и действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.29, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.62.

Коэффициент на Елену здесь явно занижен. Судя по предыдущим матчам, Настя может запросто тормознуть и четвертую ракетку мира. Рыбакину ждет очень сложная игра.

Ставка — Павлюченкова возьмет хотя бы сет за 1.94.