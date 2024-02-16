ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Бавария» ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии» Лионель Месси«Недовольный фламинго»: Почему Китай обозлился на Лионеля Месси? Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес«Интер» — «Салернитана». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли Рыбакина остановить Павлюченкову?

    Рыбакина — Павлюченкова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Дохе 16 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на Елена Рыбакина Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Рыбакина — Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 16:30 мск. Рыбакина — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Елена третий раз в сезоне дошла до полуфинала. В начале января она выиграла турнира в Брисбене, а на прошлой неделе взяла титул в Абу-Даби.

    В Дохе представительница Казахстана начала с разгромной победы над китаянкой Линь Чжу — 6:2, 6:1.

    Дальше был нервный матч против американки Эммы Наварро — 6:1, 6:7, 6:4.

    В четвертьфинале Рыбакина уверенно разобралась с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес — 6:4, 6:2.

    В этом году Рыбакина выиграла уже десять сетов со счетом либо 6:0, либо 6:1. При этом всего в новом сезоне она провела 16 матчей.

    Павлюченкова

    Анастасия тем временем вышла в полуфинал на втором турнире подряд, благодаря чему поднимется в рейтинге на 24-е место.

    Россиянка добилась невероятного прогресса с тех пор, как вернулась в тур после серьезной травмы колена.

    В четвертьфинале текущего турнира Павлюченкова одержала победу над Даниэль Коллинс — 7:5, 6:4.

    По ходу матча можно было заметить, что американка явно не ожидала от Насти столь уверенной игры.

    Все прогнозы на теннис

    Перед этим Павлюченкова выиграла у Дарьи Касаткиной и действующей чемпионки Уимблдона Маркеты Вондроушовой.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.29, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.62.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Коэффициент на Елену здесь явно занижен. Судя по предыдущим матчам, Настя может запросто тормознуть и четвертую ракетку мира. Рыбакину ждет очень сложная игра.

    Ставка — Павлюченкова возьмет хотя бы сет за 1.94.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аль-Ахдуд — Аль-Ахли Джидда
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ганновер — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торино — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСВ — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рыбакина — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 16.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рыбакина остановить Павлюченкову?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры