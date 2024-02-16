Россиянин Андрей Рублев сыграет против австралийца Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 16 февраля, начало — в 16:30 мск. Де Минор — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Де Минор

Алекс начал неделю с уверенной победы над американцем Себастьяном Кордой — 6:4, 6:3.

Матч получился не таким сложным, как ожидалось. Де Минор безупречно играл на собственной подаче, особенно на первом мяче.

В следующем раунде австралийский теннисист легко разобрался с бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:3, 6:1.

В этой игре Де Минор добился успеха, прежде всего, благодаря эффективным действиям на приеме. Алекс реализовал шесть брейк-пойнтов, наказав Гоффена за большое количество ошибок.

Де Минор третий год подряд дошел в Роттердаме до четвертьфинала. Но этот результат пока что остается лучшим для него.

Рублев

Андрей тем временем уже успел стать участником самого драматичного матча на этой неделе.

Во втором круге россиянин совершил невероятный камбэк в игре против Феликса Оже-Альяссима — 3:6, 7:6, 7:5.

В третьем сете Рублев отыграл тройной матчбол при 5:4 на своей подаче. Этот момент полностью деморализовал соперника, который сразу же позволил Андрею сделать брейк и спокойно подать на матч.

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Несмотря на то, что Рублев был на грани поражения, здесь также стоит отметить, что за всю игру он не взял на собственной подаче лишь гейм.

В первом матче российский теннисист, занимающий в рейтинге пятое место, выиграл у бельгийца Зизу Бергса.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 2.03, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.79.

Австралиец постарается взять реванш за январское поражение в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В том матче россиянин уступал 1-2 по сетам, но в итоге совершил эффектный камбэк, забрав пятую партию со счетом 6:0.

В предстоящем матче, скорее всего, будет минимум два очень сложных, эмоциональных сета.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.92.