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    Сможет ли Синнер разгромить Монфиса?

    Синнер — Монфис. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Роттердаме 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Монфис
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 21:30 мск. Синнер — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Роттердам. Мужчины 15 Февраля 2024 года

    Синнер

    Янник в первом раунде одержал классную победу над Ботиком ван де Зандшульпом (6:3, 6:3), который, как известно, было его первым соперником и на Открытом чемпионате Австралии.

    Итальянец показал безупречный уровень тенниса, несмотря на то, что это был его первый матч после победы в Мельбурне.

    Синнер снова задавил соперника уверенной игрой на подаче. Например, на первом мяче он взял 88 процентов очков.

    Примечательно, что победная серия Янника теперь составляет 11 матчей. И еще один впечатляющий факт: он выиграл 28 из 30 последних матчей. Кажется, уже ни у кого нет сомнений в том, кто уже в ближайшем будущем может подвинуть Новака Джоковича с вершины рейтинга.

    Монфис

    Гаэль на старте турнира одержал победу над Денисом Шаповаловым — 7:6, 7:6.

    Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным, оба теннисиста здорово держали подачу, но француз в итоге был чуть лучше в ключевых моментов.

    Без везения, правда, тоже не обошлось. На тай-брейке первой партии Монфис отыгрался со счета 1:4.

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    Также стоит обратить внимание на то, что в этом году бывшая шестая ракетка мира еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Монфиса в этом матче можно поставить за 8.10.

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    Гаэль по-прежнему играет на высоком уровне, но в данном случае — без шансов. Скорее всего, итальянцу снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.02.

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    Синнер — Монфис: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Синнер разгромить Монфиса?
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