Итальянец Янник Синнер сыграет против француза Гаэля Монфиса в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 21:30 мск. Синнер — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Янник в первом раунде одержал классную победу над Ботиком ван де Зандшульпом (6:3, 6:3), который, как известно, было его первым соперником и на Открытом чемпионате Австралии.

Итальянец показал безупречный уровень тенниса, несмотря на то, что это был его первый матч после победы в Мельбурне.

Синнер снова задавил соперника уверенной игрой на подаче. Например, на первом мяче он взял 88 процентов очков.

Примечательно, что победная серия Янника теперь составляет 11 матчей. И еще один впечатляющий факт: он выиграл 28 из 30 последних матчей. Кажется, уже ни у кого нет сомнений в том, кто уже в ближайшем будущем может подвинуть Новака Джоковича с вершины рейтинга.

Монфис

Гаэль на старте турнира одержал победу над Денисом Шаповаловым — 7:6, 7:6.

Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным, оба теннисиста здорово держали подачу, но француз в итоге был чуть лучше в ключевых моментов.

Без везения, правда, тоже не обошлось. На тай-брейке первой партии Монфис отыгрался со счета 1:4.

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Также стоит обратить внимание на то, что в этом году бывшая шестая ракетка мира еще ни разу не выигрывал два матча подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Синнера. На Монфиса в этом матче можно поставить за 8.10.

Гаэль по-прежнему играет на высоком уровне, но в данном случае — без шансов. Скорее всего, итальянцу снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Синнера с форой по геймам (-5,5) за 2.02.