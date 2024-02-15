Павлюченкова
Анастасия в предыдущем раунде одержала классную победу над Маркетой Вондроушовой — 7:5, 6:3.
В первом сете россиянка сначала уступала 1:3, потом не взяла подачу при 5:3, но в итоге забрала партию.
Во втором сете Павлюченкова сразу сделала брейк, после чего уверенно забрала все геймы на собственной подаче.
Эта игра подтвердила, что Настя находится в шикарной форме. К слову, она выиграла не менее трех матчей на втором турнире подряд. В начале февраля бывшая 11-я ракетка мира дошла до полуфинала в австрийском Линце.
Коллинс
Даниэль тем временем с учетом квалификации провела уже пять матчей в Дохе.
В отборе финалистка Australian Open-2022 выиграла у Кимберли Биррелл и Лауры Зигемунд.
В основной сетке Коллинс начала с победы над Вероникой Кудерметовой, после чего выиграла у Мари Боузковой.
В четвертьфинале американка одержала победу над еще одной представительницей Чехии — Катериной Синяковой.
Коллинс не отдала ни сета в трех предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.76.
Даниэль не так давно объявила, что этот сезон будет последним в ее карьере. Поэтому теперь американка старается играть на максимуме своих возможностей абсолютно во всех матчах. Этот нюанс обязательно надо учитывать.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.98.
К слову, ранее Павлюченкова ни разу не выигрывала у Коллинс. В прошлом году Настя уступила этой сопернице на турнире в Цинциннати со счетом 3:6, 1:6.