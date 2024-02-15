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    Павлюченкова снова проиграет Коллинс?

    Павлюченкова — Коллинс. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир в Дохе 15 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Павлюченкова — Коллинс
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против американки Даниэль Коллинс в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 15:30 мск. Павлюченкова — Коллинс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Павлюченкова

    Анастасия в предыдущем раунде одержала классную победу над Маркетой Вондроушовой — 7:5, 6:3.

    В первом сете россиянка сначала уступала 1:3, потом не взяла подачу при 5:3, но в итоге забрала партию.

    Во втором сете Павлюченкова сразу сделала брейк, после чего уверенно забрала все геймы на собственной подаче.

    Эта игра подтвердила, что Настя находится в шикарной форме. К слову, она выиграла не менее трех матчей на втором турнире подряд. В начале февраля бывшая 11-я ракетка мира дошла до полуфинала в австрийском Линце.

    Коллинс

    Даниэль тем временем с учетом квалификации провела уже пять матчей в Дохе.

    В отборе финалистка Australian Open-2022 выиграла у Кимберли Биррелл и Лауры Зигемунд.

    В основной сетке Коллинс начала с победы над Вероникой Кудерметовой, после чего выиграла у Мари Боузковой.

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    В четвертьфинале американка одержала победу над еще одной представительницей Чехии — Катериной Синяковой.

    Коллинс не отдала ни сета в трех предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Павлюченкову в этом матче можно поставить за 2.07, победу Коллинс букмекеры предлагают за 1.76.

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    Даниэль не так давно объявила, что этот сезон будет последним в ее карьере. Поэтому теперь американка старается играть на максимуме своих возможностей абсолютно во всех матчах. Этот нюанс обязательно надо учитывать.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.98.

    К слову, ранее Павлюченкова ни разу не выигрывала у Коллинс. В прошлом году Настя уступила этой сопернице на турнире в Цинциннати со счетом 3:6, 1:6.

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    Павлюченкова — Коллинс: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова снова проиграет Коллинс?
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