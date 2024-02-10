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    Хачанов впервые выиграет у Димитрова?

    Хачанов — Димитров. Ставка (к. 2.49) и прогноз на турнир в Марселе 10 февраля 2024 года

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    Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира в Марселе (Франция). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 20:00 мск. Хачанов — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хачанов

    Карен дошел до полуфинала на уровне ATP впервые с сентября, когда он выиграл турнир в Чжухае.

    Россиянин начал неделю с яркой победы над Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 6:2.

    В этом матче Хачанов идеально действовал в геймах на собственной подаче. На первом мяче ему удалось взять 81 процент очков.

    В четвертьфинале Карен выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:4, 6:1. В этой игре у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    Димитров

    Григор тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Правда, у него были не такие простые матчи, как у Хачанова. В первом болгарский теннисист остановил американца Себастьяна Корду — 6:1, 7:6.

    В четвертьфинале Димитров одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 7:6.

    Все прогнозы на теннис

    В начале января Димитров стал победителем турнира в австралийском Брисбене, взяв первый титул с ноября 2017 года.

    Прогноз и ставка

    На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.49, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.54.

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    Карен ранее ни разу не выигрывал у Григора. Сейчас счет в личных встречах 3-0 в пользу болгарского теннисиста. В прошлом году россиянин уступил Димитрову в Шанхае со счетом 6:7, 4:6.

    Однако нельзя не признать, что на этой неделе Хачанов демонстрирует шикарный теннис. Вполне вероятно, что он наконец-то обыграет бывшую третью ракетку мира.

    Ставка — победа Хачанова за 2.49.

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    Хачанов — Димитров: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов впервые выиграет у Димитрова?
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