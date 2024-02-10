Россиянин Карен Хачанов сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале турнира в Марселе (Франция). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 20:00 мск. Хачанов — Димитров: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хачанов

Карен дошел до полуфинала на уровне ATP впервые с сентября, когда он выиграл турнир в Чжухае.

Россиянин начал неделю с яркой победы над Роберто Баутистой-Агутом — 6:2, 6:2.

В этом матче Хачанов идеально действовал в геймах на собственной подаче. На первом мяче ему удалось взять 81 процент очков.

В четвертьфинале Карен выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:4, 6:1. В этой игре у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Димитров

Григор тоже пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Правда, у него были не такие простые матчи, как у Хачанова. В первом болгарский теннисист остановил американца Себастьяна Корду — 6:1, 7:6.

В четвертьфинале Димитров одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем — 6:3, 7:6.

Все прогнозы на теннис

В начале января Димитров стал победителем турнира в австралийском Брисбене, взяв первый титул с ноября 2017 года.

Прогноз и ставка

На Хачанова в этом матче можно поставить за 2.49, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.54.

Карен ранее ни разу не выигрывал у Григора. Сейчас счет в личных встречах 3-0 в пользу болгарского теннисиста. В прошлом году россиянин уступил Димитрову в Шанхае со счетом 6:7, 4:6.

Однако нельзя не признать, что на этой неделе Хачанов демонстрирует шикарный теннис. Вполне вероятно, что он наконец-то обыграет бывшую третью ракетку мира.

Ставка — победа Хачанова за 2.49.