Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 16:00 мск. Рыбакина — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рыбакина

Елена попала в число сеяных, благодаря чему перед полуфиналом ей пришлось провести лишь два матча.

В первом теннисистка из Казахстана одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинс — 4:6, 6:3, 6:3.

После этого Рыбакина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

Рыбакина выиграла два матча подряд впервые после турнира в австралийском Брисбене, на котором она взяла титул.

На Открытом чемпионате Австралии Елена уже во втором раунде сенсационно проиграла Анне Блинковой.

Самсонова

Людмила на этой неделе наконец-то выиграла первый матч в сезоне. Кошмары января наконец-то остались в прошлом месяце.

В прошлом месяце россиянка не прошла ни одного раунда сразу на трех турнирах — в Брисбене, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

В Абу-Даби Самсонова начала с разгромной победы над Лесей Цуренко (6:0, 6:1). Дальше была уверенная победа над еще одной представительницей Украины Ангелиной Калининой (6:1, 6:3).

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Людмила выиграла у чешки Барборы Крейчиковой (7:5, 6:4).

В прошлом году Самсонова дошла в Абу-Даби до финала.

Прогноз и ставка

На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.58, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.39.

Факт, на который нельзя не обратить внимание: Людмила ведет в личных встречах с Еленой со счетом 4-0.

В прошлом году Самсонова обыграла Рыбакину в Монреале и Пекине. Несмотря на это, сейчас есть смысл обойтись без ставок на исход.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.