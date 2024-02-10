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    Самсонова снова обыграет Рыбакину?

    Рыбакина — Самсонова. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Абу-Даби 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Самсонова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 10 февраля, начало — в 16:00 мск. Рыбакина — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Абу-Даби. Женщины 10 Февраля 2024 года

    Рыбакина

    Елена попала в число сеяных, благодаря чему перед полуфиналом ей пришлось провести лишь два матча.

    В первом теннисистка из Казахстана одержала волевую победу над американкой Даниэль Коллинс — 4:6, 6:3, 6:3.

    После этого Рыбакина спокойно обыграла испанку Кристину Букшу — 6:1, 6:4.

    Рыбакина выиграла два матча подряд впервые после турнира в австралийском Брисбене, на котором она взяла титул.

    На Открытом чемпионате Австралии Елена уже во втором раунде сенсационно проиграла Анне Блинковой.

    Самсонова

    Людмила на этой неделе наконец-то выиграла первый матч в сезоне. Кошмары января наконец-то остались в прошлом месяце.

    В прошлом месяце россиянка не прошла ни одного раунда сразу на трех турнирах — в Брисбене, Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

    В Абу-Даби Самсонова начала с разгромной победы над Лесей Цуренко (6:0, 6:1). Дальше была уверенная победа над еще одной представительницей Украины Ангелиной Калининой (6:1, 6:3).

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    В четвертьфинале Людмила выиграла у чешки Барборы Крейчиковой (7:5, 6:4).

    В прошлом году Самсонова дошла в Абу-Даби до финала.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.58, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 2.39.

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    Факт, на который нельзя не обратить внимание: Людмила ведет в личных встречах с Еленой со счетом 4-0.

    В прошлом году Самсонова обыграла Рыбакину в Монреале и Пекине. Несмотря на это, сейчас есть смысл обойтись без ставок на исход.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

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    Рыбакина — Самсонова: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова снова обыграет Рыбакину?
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