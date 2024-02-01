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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть новую французскую звезду?

    Казо — Оже-Альяссим. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Монпелье 1 февраля 2024 года

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    Артур Казо
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Артура Казо во втором круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 1 февраля, начало — в 21:00 мск. Казо — Оже-Альяссим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Казо

    Артур в начале недели подтверди, что его успехи в начале этого сезона не были случайностью.

    В первом круге домашнего турнира француз разгромил опытного немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:3.

    В общем-то, ничего удивительного с учетом того, что Казо показал на Открытом чемпионате Австралии.

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    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    Но уже в ближайшем будущем канадцу, скорее всего, придется забыть о таких подарках.

    На Открытом чемпионате Австралии Оже-Альяссим не смог пройти третий раунд, без шансов уступив Даниилу Медведеву.

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    В новозеландском Окленде бывшая шестая ракетка мира проиграл в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру.

    Прогноз и ставка

    На Казо в этом матче можно поставить за 1.81, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.00.

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    Вряд ли подача канадца станет для француза серьезной проблемой. Феликс значительно уступает Артуру в плане игрового разнообразия.

    Ставка — победа Казо с форой по геймам (-1,5) за 2.00.

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    Казо — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть новую французскую звезду?
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