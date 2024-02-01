Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Артура Казо во втором круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 1 февраля, начало — в 21:00 мск. Казо — Оже-Альяссим: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Казо

Артур в начале недели подтверди, что его успехи в начале этого сезона не были случайностью.

В первом круге домашнего турнира француз разгромил опытного немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:3.

В общем-то, ничего удивительного с учетом того, что Казо показал на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне 21-летний теннисист, прежде чем проиграть в четвертом круге Хуберту Хуркачу, остановил Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

Но уже в ближайшем будущем канадцу, скорее всего, придется забыть о таких подарках.

На Открытом чемпионате Австралии Оже-Альяссим не смог пройти третий раунд, без шансов уступив Даниилу Медведеву.

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В новозеландском Окленде бывшая шестая ракетка мира проиграл в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру.

Прогноз и ставка

На Казо в этом матче можно поставить за 1.81, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.00.

Вряд ли подача канадца станет для француза серьезной проблемой. Феликс значительно уступает Артуру в плане игрового разнообразия.

Ставка — победа Казо с форой по геймам (-1,5) за 2.00.