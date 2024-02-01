Казо
Артур в начале недели подтверди, что его успехи в начале этого сезона не были случайностью.
В первом круге домашнего турнира француз разгромил опытного немца Максимилиана Мартерера — 6:1, 6:3.
В общем-то, ничего удивительного с учетом того, что Казо показал на Открытом чемпионате Австралии.
В Мельбурне 21-летний теннисист, прежде чем проиграть в четвертом круге Хуберту Хуркачу, остановил Ласло Дьере, Хольгера Руне и Таллона Грикспора.
Оже-Альяссим
Феликс тем временем оказался в числе сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
Но уже в ближайшем будущем канадцу, скорее всего, придется забыть о таких подарках.
На Открытом чемпионате Австралии Оже-Альяссим не смог пройти третий раунд, без шансов уступив Даниилу Медведеву.
В новозеландском Окленде бывшая шестая ракетка мира проиграл в первом раунде немцу Даниэлю Альтмайеру.
Прогноз и ставка
На Казо в этом матче можно поставить за 1.81, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.00.
Вряд ли подача канадца станет для француза серьезной проблемой. Феликс значительно уступает Артуру в плане игрового разнообразия.
Ставка — победа Казо с форой по геймам (-1,5) за 2.00.