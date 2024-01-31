Шевченко
Александр с этой недели будет представлять на корте не Россию, а Казахстан.
Шевченко начал новый сезон в Брисбене, где прошел лишь один раунд. Прежде чем проиграть Хольшеру Руне, он уверенно разобрался с французом Люкой Ван Ашем.
На турнире в Аделаиде 59-я ракетка мира выиграл в первом круге у аргентинца Томаса Этчеверри, после чего уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.
Но самым неприятным моментом стало поражение от Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Вопреки ожиданиям, встреча с испанским грунтовиком превратилась в настоящую катастрофу — 3:6, 3:6, 1:6.
Сврчина
Далибор один из тех, кто пробился в основную сетку через квалификацию. В его случае это почти сенсация.
В первом раунде отбора чех выиграл у француза Маттео Мартино (6:2, 3:6, 7:5), после чего одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери (3:6, 6:3, 7:5).
На Открытом чемпионате Австралии Сврчина уступил на старте квалификации Омару Ясике.
В прошлом году 21-летний теннисист провел лишь два матча на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.35, победу Сврчины букмекеры предлагают за 3.22.
В сезоне-2022 Саша обыграл Далибора на «челленджере» в Барлетте. В том матче чеху удалось взять сет. В предстоящем, скорее всего, новому представителю Казахстана хватит двух партий для выхода в следующий раунд.
Ставка — победа Шевченко в двух сетах за 1.92.
В прошлом году Шевченко выиграл 12 из 18 матчей на крытых кортах.