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    Шевченко проиграет первый матч под флагом Казахстана?

    Шевченко — Сврчина. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Монпелье 31 января 2024 года

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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чеха Далибора Сврчины в первом круге турнира в Монпелье (Франция). Матч пройдет 31 января, начало — в 14:30 мск. Шевченко — Сврчина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Монпелье. Мужчины 31 Января 2024 года
    Александр Шевченко (Россия)
  • Монпелье. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 14:30 Далибор Свврцина (Чехия) Далибор Свврцина (Чехия)
  • Монпелье. Мужчины
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    Шевченко

    Александр с этой недели будет представлять на корте не Россию, а Казахстан.

    Шевченко начал новый сезон в Брисбене, где прошел лишь один раунд. Прежде чем проиграть Хольшеру Руне, он уверенно разобрался с французом Люкой Ван Ашем.

    На турнире в Аделаиде 59-я ракетка мира выиграл в первом круге у аргентинца Томаса Этчеверри, после чего уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    Но самым неприятным моментом стало поражение от Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Вопреки ожиданиям, встреча с испанским грунтовиком превратилась в настоящую катастрофу — 3:6, 3:6, 1:6.

    Сврчина

    Далибор один из тех, кто пробился в основную сетку через квалификацию. В его случае это почти сенсация.

    В первом раунде отбора чех выиграл у француза Маттео Мартино (6:2, 3:6, 7:5), после чего одержал волевую победу над итальянцем Джулио Дзеппьери (3:6, 6:3, 7:5).

    На Открытом чемпионате Австралии Сврчина уступил на старте квалификации Омару Ясике.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом году 21-летний теннисист провел лишь два матча на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.35, победу Сврчины букмекеры предлагают за 3.22.

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    В сезоне-2022 Саша обыграл Далибора на «челленджере» в Барлетте. В том матче чеху удалось взять сет. В предстоящем, скорее всего, новому представителю Казахстана хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

    Ставка — победа Шевченко в двух сетах за 1.92.

    В прошлом году Шевченко выиграл 12 из 18 матчей на крытых кортах.

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    Шевченко — Сврчина: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко проиграет первый матч под флагом Казахстана?
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