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    Синнер разрушит мечты Джоковича?

    Джокович — Синнер. Ставка (к. 2.60) и прогноз на Australian Open 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Синнер
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Джокович — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джокович

    Новак снова в шаге от выхода в финал на «Большом шлеме». Это будет его 48-й полуфинал на турнире такого уровня.

    В пяти предыдущих матчах серб провел на корте 15 часов и 9 минут. Ему впервые понадобилось так много времени, чтобы оказаться в 1/2 финала на «Шлеме».

    В четвертьфинале Джокович одержал победу над Тейлором Фритцем — 7:6, 4:6, 6:2, 6:3.

    Первые два сета получились тяжелейшими, у Ноле постоянно было страдальческое выражение лица, в том числе из-за классной игры американца.

    Но после этого ситуация на корте начала стремительно меняться. У 36-летнего Джоковича оказалось куда больше сил, чем у Фритца, который на десять лет младше.

    Но здесь все равно нет смысла отрицать, что этот матч стал испытанием для действующего чемпиона австралийского мэйджора.

    Синнер

    Янник всего лишь второй раз в карьере добрался до полуфинала на «Большом шлеме». Первый был в прошлом году на Уимблдоне.

    На текущем турнире итальянец до сих пор не проиграл ни сета.

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    В четвертьфинале Синнер одержал победу над Андреем Рублевым — 6:4, 7:6, 6:3. Несмотря на то, что россиянин не взял ни одной партии, матч получился очень напряженным.

    Во втором сете Рублев вел 5:1 на тай-брейке, но каким-то образом умудрился растерять столь внушительное преимущество.

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    Но в целом Синнер, конечно же, был лучше, снова показав очень убедительный теннис.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.60.

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    В конце прошлого сезона Янник обыграл Новака на групповом этапе Итогового турнира. Серб взял реванш всего лишь через несколько дней, победив итальянца в финале.

    Но и это еще не всё. Вскоре Синнер одержал эпичную победу над Джоковичем в рамках Кубка Дэвиса.

    На данный момент Янник единственный, кто в состоянии остановить лучшего теннисиста в истории, это факт.

    Ни для кого не секрет, что в этом году Джокович хочет собрать «Золотой шлем», но это, скорее всего, так и останется его мечтой.

    Ставка — победа Синнера за 2.60. Молодой итальянец готов сделать следующий шаг в карьере.

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    Джокович — Синнер: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на теннис. Синнер разрушит мечты Джоковича?
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