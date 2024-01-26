Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Джокович — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Джокович

Новак снова в шаге от выхода в финал на «Большом шлеме». Это будет его 48-й полуфинал на турнире такого уровня.

В пяти предыдущих матчах серб провел на корте 15 часов и 9 минут. Ему впервые понадобилось так много времени, чтобы оказаться в 1/2 финала на «Шлеме».

В четвертьфинале Джокович одержал победу над Тейлором Фритцем — 7:6, 4:6, 6:2, 6:3.

Первые два сета получились тяжелейшими, у Ноле постоянно было страдальческое выражение лица, в том числе из-за классной игры американца.

Но после этого ситуация на корте начала стремительно меняться. У 36-летнего Джоковича оказалось куда больше сил, чем у Фритца, который на десять лет младше.

Но здесь все равно нет смысла отрицать, что этот матч стал испытанием для действующего чемпиона австралийского мэйджора.

Синнер

Янник всего лишь второй раз в карьере добрался до полуфинала на «Большом шлеме». Первый был в прошлом году на Уимблдоне.

На текущем турнире итальянец до сих пор не проиграл ни сета.

Янник Синнер globallookpress.com

В четвертьфинале Синнер одержал победу над Андреем Рублевым — 6:4, 7:6, 6:3. Несмотря на то, что россиянин не взял ни одной партии, матч получился очень напряженным.

Во втором сете Рублев вел 5:1 на тай-брейке, но каким-то образом умудрился растерять столь внушительное преимущество.

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Но в целом Синнер, конечно же, был лучше, снова показав очень убедительный теннис.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.52, победу Синнера букмекеры предлагают за 2.60.

В конце прошлого сезона Янник обыграл Новака на групповом этапе Итогового турнира. Серб взял реванш всего лишь через несколько дней, победив итальянца в финале.

Но и это еще не всё. Вскоре Синнер одержал эпичную победу над Джоковичем в рамках Кубка Дэвиса.

На данный момент Янник единственный, кто в состоянии остановить лучшего теннисиста в истории, это факт.

Ни для кого не секрет, что в этом году Джокович хочет собрать «Золотой шлем», но это, скорее всего, так и останется его мечтой.

Ставка — победа Синнера за 2.60. Молодой итальянец готов сделать следующий шаг в карьере.