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    Медведев капитулирует в матче со Зверевым?

    Медведев — Зверев. Ставка (к. 3.04) и прогноз на Australian Open 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Зверев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Медведев — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Медведев

    Даниил третий раз за последние четыре года дошел в Мельбурне. В двух предыдущих случаях он в итоге добрался до финала.

    В полуфинале россиянин одержал победу над Хубертом Хуркачем — 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

    Как и ожидалось, матч с поляком получился сложным, в том числе из-за жары. Но при этом Медведев все же нашел силы на пятый сет, в котором идеально провел все геймы на собственной подаче и сделал ключевой брейк.

    С одной стороны, Медведев до сих пор не показал на этом турнире ничего выдающегося, но благодаря характеру и упорству снова находится в шаге от решающего матча на «Шлеме».

    Зверев

    Почти ни у кого не было сомнений, что в полуфинале Медведев встретится с Карлосом Алькарасом, но Саша в очередной раз доказал, что его совершенно зря недооценивают.

    Александр Зверев
    globallookpress.com

    Победа Зверева над Алькарасом — пока что лучшее, что было на этом турнире. Получилось мощно и очень убедительно.

    Представитель Германии смял Карлитоса в первых двух сетах, не подал на матч в третьем, но в четвертом снова показал невероятный теннис — 6:1, 6:3, 6:7, 6:4.

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    Кажется, Алькарас вообще не ожидал, что Зверев будет играть так хорошо. Хотя это немного странно с учетом того, что в конце прошлого сезона Саша обыграла испанца на Итоговом турнире.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.50.

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    В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей против немца. Однако тогда у Саши был непростой период после травмы.

    Такого Зверева, как сейчас, Медведев не обыграет никогда в жизни.

    Ставка — победа Зверева с форой по сетам (-1,0) за 3.04.

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    Медведев — Зверев: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на теннис. Медведев капитулирует в матче со Зверевым?
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