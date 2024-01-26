Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 26 января в Мельбурне, начало — в 11:30 мск. Медведев — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Медведев

Даниил третий раз за последние четыре года дошел в Мельбурне. В двух предыдущих случаях он в итоге добрался до финала.

В полуфинале россиянин одержал победу над Хубертом Хуркачем — 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Как и ожидалось, матч с поляком получился сложным, в том числе из-за жары. Но при этом Медведев все же нашел силы на пятый сет, в котором идеально провел все геймы на собственной подаче и сделал ключевой брейк.

С одной стороны, Медведев до сих пор не показал на этом турнире ничего выдающегося, но благодаря характеру и упорству снова находится в шаге от решающего матча на «Шлеме».

Зверев

Почти ни у кого не было сомнений, что в полуфинале Медведев встретится с Карлосом Алькарасом, но Саша в очередной раз доказал, что его совершенно зря недооценивают.

Александр Зверев globallookpress.com

Победа Зверева над Алькарасом — пока что лучшее, что было на этом турнире. Получилось мощно и очень убедительно.

Представитель Германии смял Карлитоса в первых двух сетах, не подал на матч в третьем, но в четвертом снова показал невероятный теннис — 6:1, 6:3, 6:7, 6:4.

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Кажется, Алькарас вообще не ожидал, что Зверев будет играть так хорошо. Хотя это немного странно с учетом того, что в конце прошлого сезона Саша обыграла испанца на Итоговом турнире.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.50.

В прошлом году Даниил выиграл пять из шести матчей против немца. Однако тогда у Саши был непростой период после травмы.

Такого Зверева, как сейчас, Медведев не обыграет никогда в жизни.

Ставка — победа Зверева с форой по сетам (-1,0) за 3.04.