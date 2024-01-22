ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Реал» — «Альмерия». Онлайн «Барселона» — «Бетис»«Бетис» — «Барселона». Онлайн Карло АнчелоттиНовая эра «Реала». Анчелотти остался, чтобы привести мадридцев к триумфу
  • 15:47
    • Рублев дожал Де Минора и вышел в четвертьфинал Australian Open
  • 15:37
    • «Торпедо» в овертайме одолело ЦСКА
  • 11:29
    • Хачанов проиграл Синнеру в 1/8 финала Australian Open
  • 09:46
    • Дю Плесси отобрал у Стрикленда пояс UFC в среднем весе
  • 09:32
    • «Краснодар» подписал контракт с Кастаньо
  • 08:58
    • Соболенко одолела Анисимову в 1/8 финала Australian Open
    Все новости спорта

    Алькарас дожмет Кецмановича только на решающем тай-брейке?

    Кецманович — Алькарас. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Australian Open 22 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Миомир Кецманович Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Кецманович — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 11:00 мск. Кецманович — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 22 Января 2024 года

    Кецманович

    Миомир второй раз выиграл на австралийском мэйджоре не менее трех матчей. Пока что это его лучший результат в Мельбурне.

    В третьем круге сербский теннисист преподнёс мини-сенсацию, одержав победу над американцем Томми Полом — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0.

    На тай-брейке четвертого сета Кецманович спас два матчбола, и это, наверное, был переломный момент. Но все равно удивительно, что американец просто развалился в решающей партии. Вполне возможно, что из-за усталости.

    Интересно, что перед этим у Кецмановича был пятисетовый триллер с Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 1:6, 7:6, 1:6, 7:6. Здесь он тоже отыграл два матчбола.

    Алькарас

    Карлос в третьем круге почти не пришлось играть. Цзюньчэн Шан, ставший его соперником в предыдущем матче, кое-как продержался на корте два сета, а в начале третьего снялся — 6:1, 6:1, 1:0 всего лишь за 65 минут.

    18-летний китаец, по всей видимости, вышел на игру с травмой. Было заметно, что он явно не готов оказывать даже малейшее сопротивление.

    Пока что самым сложным для Алькараса был матч против итальянца Лоренцо Сонего во втором раунде — 6:4, 6:7, 6:3, 7:6.

    Все прогнозы на Australian Open

    Вторая ракетка мира легко добрался до второй недели австралийского мэйджора, но то же самое было в прошлом году на US Open, где он в итоге проиграл первому серьезному сопернику. История может повториться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что в предстоящем матче не будет ничего интересного. На победу Кецмановича можно поставить за 13.75.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В сезоне-2022 Карлос с трудом дожал Миомира на решающем тай-брейке в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Серб знает, как надо играть против испанца, но на этот раз ему, скорее всего, банально не хватит энергии после двух изнурительных матчей.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-8,5) за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Пари НН — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ивердон — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Марокко — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Оман — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Юнион — Синт-Трюйден
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шатору — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Замбия — Танзания
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кецманович — Алькарас: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас дожмет Кецмановича только на решающем тай-брейке?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры