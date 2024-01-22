Испанец Карлос Алькарас сыграет против серба Миомира Кецмановича в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 11:00 мск. Кецманович — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кецманович

Миомир второй раз выиграл на австралийском мэйджоре не менее трех матчей. Пока что это его лучший результат в Мельбурне.

В третьем круге сербский теннисист преподнёс мини-сенсацию, одержав победу над американцем Томми Полом — 6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0.

На тай-брейке четвертого сета Кецманович спас два матчбола, и это, наверное, был переломный момент. Но все равно удивительно, что американец просто развалился в решающей партии. Вполне возможно, что из-за усталости.

Интересно, что перед этим у Кецмановича был пятисетовый триллер с Яном-Леннардом Штруффом — 6:4, 1:6, 7:6, 1:6, 7:6. Здесь он тоже отыграл два матчбола.

Алькарас

Карлос в третьем круге почти не пришлось играть. Цзюньчэн Шан, ставший его соперником в предыдущем матче, кое-как продержался на корте два сета, а в начале третьего снялся — 6:1, 6:1, 1:0 всего лишь за 65 минут.

18-летний китаец, по всей видимости, вышел на игру с травмой. Было заметно, что он явно не готов оказывать даже малейшее сопротивление.

Пока что самым сложным для Алькараса был матч против итальянца Лоренцо Сонего во втором раунде — 6:4, 6:7, 6:3, 7:6.

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Вторая ракетка мира легко добрался до второй недели австралийского мэйджора, но то же самое было в прошлом году на US Open, где он в итоге проиграл первому серьезному сопернику. История может повториться.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что в предстоящем матче не будет ничего интересного. На победу Кецмановича можно поставить за 13.75.

В сезоне-2022 Карлос с трудом дожал Миомира на решающем тай-брейке в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Серб знает, как надо играть против испанца, но на этот раз ему, скорее всего, банально не хватит энергии после двух изнурительных матчей.

Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-8,5) за 1.97.