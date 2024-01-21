Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 07:30 мск. Андреева — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Андреева

Мирра — всего лишь четвертая за последние 30 лет теннисистка, которой удалось дойти до 1/8 финала на Уимблдоне и Australian Open до 17 лет.

В предыдущем раунде 16-летняя теннисистка устроила настоящее шоу в матче с Диан Парри — 1:6, 6:1, 7:6.

В решающем сете Андреева уступала 1:5, но в итоге совершила камбэк, о котором в какой-то момент не могло быть и речи.

После сумасшедшей победы над Онс Жабер (6:0, 6:2) вряд ли кто-то сомневался, что Мирра спокойно разберется с француженкой, но получилось иначе. Все-таки в таком возрасте пока сложно стабильно играть на высочайшем уровне.

Крейчикова

Барбора тем временем третий год подряд дошла в Мельбурне до четвертого круга. Пока что ее лучшим результатом остается четвертьфинал в 2022-м.

В предыдущем матче бывшая вторая ракетка мира одержала волевую победу над австралийкой Сторм Хантер — 4:6, 7:5, 6:3.

Во втором круге чемпионка Ролан Гаррос-2021 разгромила немку Тамару Корпач — 6:2, 6:2.

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На старте турнира Крейчикова с трудом выиграла у японки Маи Хонтамы — 2:6, 6:4, 6:3.

В начале января Барбора не выиграла ни одного матча на турнире в Аделаиде, сразу уступив Анне Калинской.

Прогноз и ставка

На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.44, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.80.

Барбора лучше всех знакома с возможностями Мирры. В прошлом году юная россиянка разгромила опытную чешку на Уимблдоне и на турнире в Пекине.

Похоже, Мирре психологически проще играть против известных соперниц. Вряд ли Крейчикова остановит самую талантливую теннисистку нового поколения.

Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.10.