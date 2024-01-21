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    Андреева продлит серию побед над Крейчиковой?

    Андреева — Крейчикова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Крейчикова
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    Мирра Андреева
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против чешки Барборы Крейчиковой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 07:30 мск. Андреева — Крейчикова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Андреева

    Мирра — всего лишь четвертая за последние 30 лет теннисистка, которой удалось дойти до 1/8 финала на Уимблдоне и Australian Open до 17 лет.

    В предыдущем раунде 16-летняя теннисистка устроила настоящее шоу в матче с Диан Парри — 1:6, 6:1, 7:6.

    В решающем сете Андреева уступала 1:5, но в итоге совершила камбэк, о котором в какой-то момент не могло быть и речи.

    После сумасшедшей победы над Онс Жабер (6:0, 6:2) вряд ли кто-то сомневался, что Мирра спокойно разберется с француженкой, но получилось иначе. Все-таки в таком возрасте пока сложно стабильно играть на высочайшем уровне.

    Крейчикова

    Барбора тем временем третий год подряд дошла в Мельбурне до четвертого круга. Пока что ее лучшим результатом остается четвертьфинал в 2022-м.

    В предыдущем матче бывшая вторая ракетка мира одержала волевую победу над австралийкой Сторм Хантер — 4:6, 7:5, 6:3.

    Во втором круге чемпионка Ролан Гаррос-2021 разгромила немку Тамару Корпач — 6:2, 6:2.

    Все прогнозы на Australian Open

    На старте турнира Крейчикова с трудом выиграла у японки Маи Хонтамы — 2:6, 6:4, 6:3.

    В начале января Барбора не выиграла ни одного матча на турнире в Аделаиде, сразу уступив Анне Калинской.

    Прогноз и ставка

    На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.44, победу Крейчиковой букмекеры предлагают за 2.80.

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    Барбора лучше всех знакома с возможностями Мирры. В прошлом году юная россиянка разгромила опытную чешку на Уимблдоне и на турнире в Пекине.

    Похоже, Мирре психологически проще играть против известных соперниц. Вряд ли Крейчикова остановит самую талантливую теннисистку нового поколения.

    Ставка — победа Андреевой + тотал геймов больше 18,5 за 2.10.

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    Андреева — Крейчикова: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Андреева продлит серию побед над Крейчиковой?
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