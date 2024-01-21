Россиянка Мария Тимофеева сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 05:00 мск. Костюк — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Костюк

Марта повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос.

На текущем турнире украинка остановила уже успела остановить одну россиянку. В третьем круге она одержала волевую победу над Элиной Аванесян, которая перед этим сенсационно обыграла гречанку Марию Саккари.

Костюк слабо начала матч, но в итоге совершила камбэк — 2:6, 6:4, 6:4. В решающем сете Элина уступала 0:4, отыгралась, но при 4:5 снова не смогла взять свою подачу.

В предыдущих матчах 21-летняя Костюк выиграла у американки Клер Лью и бельгийки Элизы Мертенс. Здесь ей тоже понадобилась дополнительная партия.

Тимофеева

Мария — одна из главных сенсаций женского турнира. Благодаря столь успешному выступлению она наконец-то дебютирует в топ-100.

Здесь стоит дополнительно отметить, что россинка пробилась в основную сетку через квалификацию. Предстоящий матч будет для нее уже седьмым в Мельбурне.

В первом круге Тимофеева легко остановила бывшую 11-ю ракетку мира Ализе Корне — 6:2, 6:4.

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Дальше была сенсационная победа над Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. В третьем круге 20-летняя Тимофеева снова удивила, на этот раз обыграв 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майя — 7:6, 6:3.

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Интересно, что в конце декабря Мария на турнире ITF в Индии проиграла японке Хироми Абе, которая находится в восьмой сотне рейтинга.

Прогноз и ставка

На Костюк в этом матче можно поставить за 1.51, победу Тимофеевой букмекеры предлагают за 2.57.

Против таких теннисисток, как Тимофеева на текущем турнире, опасно ставить. Россиянка сейчас явно на кураже, поэтому не факт, что украинка сможет что-то придумать.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.