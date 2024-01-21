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    Тимофеева ворвется в четвертьфинал Australian Open?

    Костюк — Тимофеева. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Australian Open 21 января 2024 года

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    Мария Тимофеева
    Россиянка Мария Тимофеева сыграет против украинки Марты Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 21 января, начало — в 05:00 мск. Костюк — Тимофеева: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Костюк

    Марта повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». В 2021-м она добралась до этой стадии на Ролан Гаррос.

    На текущем турнире украинка остановила уже успела остановить одну россиянку. В третьем круге она одержала волевую победу над Элиной Аванесян, которая перед этим сенсационно обыграла гречанку Марию Саккари.

    Костюк слабо начала матч, но в итоге совершила камбэк — 2:6, 6:4, 6:4. В решающем сете Элина уступала 0:4, отыгралась, но при 4:5 снова не смогла взять свою подачу.

    В предыдущих матчах 21-летняя Костюк выиграла у американки Клер Лью и бельгийки Элизы Мертенс. Здесь ей тоже понадобилась дополнительная партия.

    Тимофеева

    Мария — одна из главных сенсаций женского турнира. Благодаря столь успешному выступлению она наконец-то дебютирует в топ-100.

    Здесь стоит дополнительно отметить, что россинка пробилась в основную сетку через квалификацию. Предстоящий матч будет для нее уже седьмым в Мельбурне.

    В первом круге Тимофеева легко остановила бывшую 11-ю ракетку мира Ализе Корне — 6:2, 6:4.

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    Дальше была сенсационная победа над Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. В третьем круге 20-летняя Тимофеева снова удивила, на этот раз обыграв 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад Майя — 7:6, 6:3.

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    Интересно, что в конце декабря Мария на турнире ITF в Индии проиграла японке Хироми Абе, которая находится в восьмой сотне рейтинга.

    Прогноз и ставка

    На Костюк в этом матче можно поставить за 1.51, победу Тимофеевой букмекеры предлагают за 2.57.

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    Против таких теннисисток, как Тимофеева на текущем турнире, опасно ставить. Россиянка сейчас явно на кураже, поэтому не факт, что украинка сможет что-то придумать.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Костюк — Тимофеева: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.01.2024. Прогнозы на теннис. Тимофеева ворвется в четвертьфинал Australian Open?
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