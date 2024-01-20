ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 17:19
    • Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»
  • 16:47
    • Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании
  • 16:35
    • Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии
    Все новости спорта

    Хуркач и Эмбер устроят триллер?

    Эмбер — Хуркач. Ставка (к. 2.98) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Хуберт Хуркач Прогнозы на Юго Эмбер Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Эмбер — Хуркач
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:30 мск. Эмбер — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Australian Open. Мужчины 20 Января 2024 года
    Уго Умбер
  • Франция
    •  Уго Умбер 05:30 Хуберт Хуркач Хуберт Хуркач
  • Польша
    •

    Эмбер

    Юго второй год подряд дошел в Мельбурне до третьего раунда.

    На старте турнира французский теннисист одержал победу над опытным бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:2, 7:5, 5:7, 6:3.

    В следующем матче Эмбер выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:2, 5:7, 6:1, 7:6. Это как раз тот случай, когда и на подаче всё получалось, и на приеме.

    Также стоит отметить, что Эмбер сильно провел вторую половину прошлого сезона, по итогам которой дебютировал в топ-20. Юго дошел до четвертьфинала в Пекине и Шанхае, до полуфинала в Базеле и взял титул в Меце.

    Хуркач

    У Хуберта во втором круге был тяжелейший матч против Якуба Меньшика, который подтвердил, что уже в ближайшем будущем может ворваться в элиту мирового тенниса.

    Поляк дожал 18-летнего чеха только в пятом сете — 6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.

    Правда, в четвертой и пятой партиях Хуркач просто «забил» соперника своей подачей. На этом отрезке Якуб взял на приеме лишь 11 очков.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом круге Хуберт выиграл у представителя Австралии Омара Ясика — 7:6, 6:4, 6:2.

    Лучшим результатом Хуркача в Мельбурне пока что остается выход в четвертый круг в прошлом году.

    Прогноз и ставка

    На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.39, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.58.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Осенью Хуберт с трудом дожал Юго на решающем тай-брейке в полуфинале турнира в Базеле. Скорее всего, предстоящий матч тоже получится максимально сложным — с дополнительными сетами, и тай-брейками.

    Ставка — тотал геймов больше 41,5 за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Вьетнам — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гонконг — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сарагоса — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бержерак — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Эмбер — Хуркач: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач и Эмбер устроят триллер?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры