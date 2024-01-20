Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 05:30 мск. Эмбер — Хуркач: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Эмбер

Юго второй год подряд дошел в Мельбурне до третьего раунда.

На старте турнира французский теннисист одержал победу над опытным бельгийцем Давидом Гоффеном — 6:2, 7:5, 5:7, 6:3.

В следующем матче Эмбер выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:2, 5:7, 6:1, 7:6. Это как раз тот случай, когда и на подаче всё получалось, и на приеме.

Также стоит отметить, что Эмбер сильно провел вторую половину прошлого сезона, по итогам которой дебютировал в топ-20. Юго дошел до четвертьфинала в Пекине и Шанхае, до полуфинала в Базеле и взял титул в Меце.

Хуркач

У Хуберта во втором круге был тяжелейший матч против Якуба Меньшика, который подтвердил, что уже в ближайшем будущем может ворваться в элиту мирового тенниса.

Поляк дожал 18-летнего чеха только в пятом сете — 6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.

Правда, в четвертой и пятой партиях Хуркач просто «забил» соперника своей подачей. На этом отрезке Якуб взял на приеме лишь 11 очков.

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В первом круге Хуберт выиграл у представителя Австралии Омара Ясика — 7:6, 6:4, 6:2.

Лучшим результатом Хуркача в Мельбурне пока что остается выход в четвертый круг в прошлом году.

Прогноз и ставка

На Эмбера в этом матче можно поставить за 2.39, победу Хуркача букмекеры предлагают за 1.58.

Осенью Хуберт с трудом дожал Юго на решающем тай-брейке в полуфинале турнира в Базеле. Скорее всего, предстоящий матч тоже получится максимально сложным — с дополнительными сетами, и тай-брейками.

Ставка — тотал геймов больше 41,5 за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал тай-брейков больше 1,5 за 2.98.