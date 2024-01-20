Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Слоан Стивенс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Калинская — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Калинская

Анна впервые в карьере дошла до третьего раунда на турнире «Большого шлема». До этой недели она ни разу не выигрывала матч на уровне основной сетки австралийского мэйджора.

Но успехи российской теннисистки все равно не стали большим сюрпризом. В последнее время она действительно показывает солидный теннис.

Во втором круге Калинская одержала победу над нидерландкой Аранчей Рус — 6:1, 7:5.

На старте турнира 25-летняя теннисистка выиграла у американки Кэти Волынец — 6:3, 3:6, 6:2.

В прошлом году Калинская выиграла больше двух матчей только на грунтовом турнире в Чарльстоне.

Стивенс

Слоан тем временем впервые с 2019-го выиграла в Мельбурне больше одного матча.

Во втором круге американская теннисистка одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 4:6, 6:3, 6:3.

Стивенс на удивление надежно играла на собственной подаче во второй и третьей партиях.

Все прогнозы на Australian Open

В первом матче чемпионка US Open-2017 выиграла у представительницы Австралии Оливии Гадеки — 6:3, 6:1.

Прогноз и ставка

На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.77, победу Стивенс букмекеры предлагают за 2.06.

Анна в сезоне-2019 сенсационно обыграла Слоан на US Open — 6:3, 6:4. Американка взяла реванш через три года в Гвадалахаре.

Шансы действительно приблизительно равны, но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянка остановит бывшую третью ракетку мира.

Ставка — победа Калинской в двух сетах за 2.73.