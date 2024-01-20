ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэйн Руни и Стивен ДжеррардНереализованный потенциал. «Золотое поколение» сборной Англии провалилось в качестве тренеров Валентина Шевченко5 причин, почему Валентина Шевченко не вернет себе пояс Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны
  • 18:21
    • Australian Open — 2024, мужчины: результаты игрового дня
  • 17:19
    • Амарал рассказал о трансферных приоритетах «Спартака»
  • 16:47
    • Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании
  • 16:35
    • Сборная Японии проиграла Ираку на Кубке Азии
    Все новости спорта

    Калинская остановит чемпионку US Open-2017?

    Калинская — Стивенс. Ставка (к. 2.73) и прогноз на Australian Open 20 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на Анна Калинская Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Калинская — Стивенс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против американки Слоан Стивенс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 20 января, начало — в 03:00 мск. Калинская — Стивенс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Калинская

    Анна впервые в карьере дошла до третьего раунда на турнире «Большого шлема». До этой недели она ни разу не выигрывала матч на уровне основной сетки австралийского мэйджора.

    Но успехи российской теннисистки все равно не стали большим сюрпризом. В последнее время она действительно показывает солидный теннис.

    Во втором круге Калинская одержала победу над нидерландкой Аранчей Рус — 6:1, 7:5.

    На старте турнира 25-летняя теннисистка выиграла у американки Кэти Волынец — 6:3, 3:6, 6:2.

    В прошлом году Калинская выиграла больше двух матчей только на грунтовом турнире в Чарльстоне.

    Стивенс

    Слоан тем временем впервые с 2019-го выиграла в Мельбурне больше одного матча.

    Во втором круге американская теннисистка одержала волевую победу над Дарьей Касаткиной — 4:6, 6:3, 6:3.

    Стивенс на удивление надежно играла на собственной подаче во второй и третьей партиях.

    Все прогнозы на Australian Open

    В первом матче чемпионка US Open-2017 выиграла у представительницы Австралии Оливии Гадеки — 6:3, 6:1.

    Прогноз и ставка

    На Калинскую в этом матче можно поставить за 1.77, победу Стивенс букмекеры предлагают за 2.06.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Анна в сезоне-2019 сенсационно обыграла Слоан на US Open — 6:3, 6:4. Американка взяла реванш через три года в Гвадалахаре.

    Шансы действительно приблизительно равны, но мы все-таки склоняемся к тому, что россиянка остановит бывшую третью ракетку мира.

    Ставка — победа Калинской в двух сетах за 2.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Вьетнам — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Камерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Гонконг — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сарагоса — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бержерак — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.91
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Гвинея — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Калинская — Стивенс: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на теннис. Калинская остановит чемпионку US Open-2017?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры