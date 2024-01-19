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    Рублев проиграет Корде?

    Корда — Рублев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 12:30 мск. Корда — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 19 Января 2024 года

    Корда

    Себастьян третий год подряд выиграл в Мельбурне не менее трех матчей. Пока что его лучшим результатом остается выход в четветьфинал в прошлом сезоне.

    Правда, американец уже успел пройтись по тонкому льду. В первом круге он с трудом дожал Вита Копршиву — 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2.

    Скорее всего, здесь Корда после первых двух сетов решил, что чех уже сдался и дальше можно не напрягаться.

    Урок оказался полезным. В следующем матче 26-я ракетка одержал уверенную победу над французом Кентеном Алисом — 6:4, 6:4, 6:4.

    Рублев

    У Андрея похожая история, он тоже конкретно перенервничал на старте турнира. В первом круге россиянин переиграл на решающем тай-брейке Тьяго Сейбота Уайлда — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6.

    Как и Корда, Рублев относительно спокойно провел следующий матч. Во втором рауде он остановил Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:4, 6:4.

    Все прогнозы на Australian Open

    На этот раз Андрей действительно показал топовый теннис, не отдав на своей подаче ни гейма.

    Более того, американец взял на приеме лишь 14 очков. Это говорит о том, что соперник почти не ошибался.

    Прогноз и ставка

    На Корду в этом матче можно поставить за 3.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.38.

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    Андрей выиграл оба предыдущих матча против американца, в том числе в финале турнира в Хихоне в 2022 году. При этом в обоих случаях Себастьян не взял ни сета.

    Но предстоящая встреча, скорее всего, получится не такой простой. Корда очень неприятный соперник, который в прошлом году переиграл в Мельбурне Даниила Медведева.

    Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.97.

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    Корда — Рублев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. Рублев проиграет Корде?
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