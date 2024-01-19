Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 12:30 мск. Корда — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Корда

Себастьян третий год подряд выиграл в Мельбурне не менее трех матчей. Пока что его лучшим результатом остается выход в четветьфинал в прошлом сезоне.

Правда, американец уже успел пройтись по тонкому льду. В первом круге он с трудом дожал Вита Копршиву — 6:1, 6:4, 2:6, 4:6, 6:2.

Скорее всего, здесь Корда после первых двух сетов решил, что чех уже сдался и дальше можно не напрягаться.

Урок оказался полезным. В следующем матче 26-я ракетка одержал уверенную победу над французом Кентеном Алисом — 6:4, 6:4, 6:4.

Рублев

У Андрея похожая история, он тоже конкретно перенервничал на старте турнира. В первом круге россиянин переиграл на решающем тай-брейке Тьяго Сейбота Уайлда — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6.

Как и Корда, Рублев относительно спокойно провел следующий матч. Во втором рауде он остановил Кристофера Юбэнкса — 6:4, 6:4, 6:4.

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На этот раз Андрей действительно показал топовый теннис, не отдав на своей подаче ни гейма.

Более того, американец взял на приеме лишь 14 очков. Это говорит о том, что соперник почти не ошибался.

Прогноз и ставка

На Корду в этом матче можно поставить за 3.05, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.38.

Андрей выиграл оба предыдущих матча против американца, в том числе в финале турнира в Хихоне в 2022 году. При этом в обоих случаях Себастьян не взял ни сета.

Но предстоящая встреча, скорее всего, получится не такой простой. Корда очень неприятный соперник, который в прошлом году переиграл в Мельбурне Даниила Медведева.

Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.97.