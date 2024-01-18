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    Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче против Сонего?

    Сонего — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 05:30 мск. Сонего — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 18 Января 2024 года

    Сонего

    У Лоренцо в первом круге был нервный матч против Дэна Эванса — 4:6, 7:6, 6:2, 7:6.

    Итальянец продемонстрировал не только характер, но и отличную физическую выносливость, выстояв в непростых погодных условиях.

    Сонего на этот раз здорово играл на собственной подаче. Упертый британец взял на приеме всего один гейм, а после первого сета у него было лишь два брейк-пойнта.

    В предыдущих сезонах 28-летний Сонего лишь однажды прошел в Мельбурне дальше второго раунда — в 2022-м он добрался до третьего круга.

    Алькарас

    Карлос, как и ожидалось начал с уверенной победы над Ришаром Гаске — 7:6, 6:1, 6:2.

    В первом сете, пока было топливо, 37-летний француз действительно впечатлил, но дальше — без шансов.

    Несмотря на результат, по этой игре вряд ли стоит оценивать готовность Алькараса к борьбе за титул.

    Все прогнозы на Australian Open

    Пока что зрителей больше впечатлила мышечная масса 20-летнего испанца, который решил играть в безрукавке. Правда, не для того, чтобы покрасоваться рельефным телом. В Мельбурне очень жарко даже вечером.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Алькараса. На Сонего в этом матче можно поставить за 13.75.

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    Лоренцо обыгрывал Карлоса в сезоне-2021 на турнире в Цинциннати, но сейчас итальянца ждет встреча с одним из лучших теннисистов мира, а не просто с талантливым парнем. Кажется, здесь вообще нет интриги.

    Ставка — победа Алькараса с форой по геймам (-8,0) за 1.92.

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    Сонего — Алькарас: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Алькарасу понадобится дополнительный сет в матче против Сонего?
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