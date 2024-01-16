Немцы Александр Зверев и Доминик Кепфер встретятся в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Зверев — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Зверев

У Саши была очень эмоциональная первая неделя сезона, когда он вместе со сборной Германии выиграл United Cup.

Зверев выиграл четыре из пяти своих матчей в одиночке, в том числе у Хуберта Хуркача в финале. Камбэк в игре против поляка получился просто эпичным — 6:7, 7:6, 6:4.

Кроме того, шестая ракетка мира обыграл Лоренцо Сонего, Адриана Маннарино и Стефаноса Цициципаса, а также уступил Алексу Де Минору.

Теннис Зверева в этих матчах оставил очень приятное впечатление. Впрочем, еще на Итоговом турнире было видно, что он снова набрал свою лучшую форму.

Кепфер

Доминик как ни странно тоже мощно начал сезон. В начале января немец взял титул на «челленджере» в Канберре.

В решающем матче он спокойно выиграл у талантливого чеха Якуба Меньшика — 6:3, 6:2.

Также стоит отметить, что на турнире в австралийской столице Кепфер отдал лишь один сет.

Все прогнозы на Australian Open

В прошлом году одним из лучших результатов 62-й ракетки мира была был выход в полуфинал турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На Кепфера можно поставить за 9.90.

Вряд ли здесь найдется место драме, но при этом не факт, что Саше хватит трех сетов для победы над соотечественником. Даже Новаку Джоковичу понадобилась дополнительная партия на старте турнира.

Ставка — победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.43.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.