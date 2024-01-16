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    Зверев устроит драму на старте Australian Open?

    Зверев — Кепфер. Ставка (к. 2.43) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Кепфер
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    Александр Зверев
    Немцы Александр Зверев и Доминик Кепфер встретятся в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Зверев — Кепфер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Зверев

    У Саши была очень эмоциональная первая неделя сезона, когда он вместе со сборной Германии выиграл United Cup.

    Зверев выиграл четыре из пяти своих матчей в одиночке, в том числе у Хуберта Хуркача в финале. Камбэк в игре против поляка получился просто эпичным — 6:7, 7:6, 6:4.

    Кроме того, шестая ракетка мира обыграл Лоренцо Сонего, Адриана Маннарино и Стефаноса Цициципаса, а также уступил Алексу Де Минору.

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    • Теннис Зверева в этих матчах оставил очень приятное впечатление. Впрочем, еще на Итоговом турнире было видно, что он снова набрал свою лучшую форму.

    Кепфер

    Доминик как ни странно тоже мощно начал сезон. В начале января немец взял титул на «челленджере» в Канберре.

    В решающем матче он спокойно выиграл у талантливого чеха Якуба Меньшика — 6:3, 6:2.

    Также стоит отметить, что на турнире в австралийской столице Кепфер отдал лишь один сет.

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    В прошлом году одним из лучших результатов 62-й ракетки мира была был выход в полуфинал турнира в мексиканском Лос-Кабосе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у Зверева не будет проблем в предстоящем матче. На Кепфера можно поставить за 9.90.

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    Вряд ли здесь найдется место драме, но при этом не факт, что Саше хватит трех сетов для победы над соотечественником. Даже Новаку Джоковичу понадобилась дополнительная партия на старте турнира.

    Ставка — победа Зверева + тотал сетов больше 3,5 за 2.43.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.82.

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    Зверев — Кепфер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Зверев устроит драму на старте Australian Open?
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