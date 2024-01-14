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    Шевченко спокойно обыграет Муньяра?

    Шевченко — Муньяр. Ставка (к. 2.61) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Муньяр
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Шевченко — Муньяр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Шевченко

    Саша перед австралийским мэйджором успел выступить сразу на двух турнирах, по итогам которых остался в топ-50.

    В самом начале января российский теннисист, который в ближайшем будущем должен получить спортивное гражданство Казахстана, дошел до второго круга в Брисбене.

    Прежде чем проиграть датчанину Хольгеру Руне (4:6, 7:5, 2:6), Шевченко одержал победу над французом Люкой Ван Ашем.

    В Аделаиде 48-я ракетка мира тоже выиграл один матч. Сначала он остановил аргентинца Томаса Этчеверри, а потом уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.

    Шевченко впервые сыграет в основной сетке Australian Open.

    Муньяр

    Хауме в начале января тоже принял участие в двух турнирах. Правда, в отличие от россиянина, его успехи куда скромнее.

    В новозеландском Окленде испанский теннисист прошел только один раунд в рамках квалификации.

    А в Гонконге Муньяр не выиграл ни одного матча даже в отборе, сразу уступив финну Отто Виртанену.

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    Муньяр шестой раз пробился в основную сетку Australian Open. Ранее он только в одном случае смог выйти во второй раунд.

    Также стоит отметить, что в прошлом году Хауме выиграл лишь один из восьми матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.70.

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    Саша за предыдущие полгода добился невероятного прогресса, и сейчас вполне логично предположить, что он уверенно обыграет испанского грунтовика.

    Ставка — победа Шевченко в трех сетах за 2.61.

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    Шевченко — Муньяр: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко спокойно обыграет Муньяра?
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