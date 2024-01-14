Шевченко
Саша перед австралийским мэйджором успел выступить сразу на двух турнирах, по итогам которых остался в топ-50.
В самом начале января российский теннисист, который в ближайшем будущем должен получить спортивное гражданство Казахстана, дошел до второго круга в Брисбене.
Прежде чем проиграть датчанину Хольгеру Руне (4:6, 7:5, 2:6), Шевченко одержал победу над французом Люкой Ван Ашем.
В Аделаиде 48-я ракетка мира тоже выиграл один матч. Сначала он остановил аргентинца Томаса Этчеверри, а потом уступил австралийцу Кристоферу О`Коннеллу.
Шевченко впервые сыграет в основной сетке Australian Open.
Муньяр
Хауме в начале января тоже принял участие в двух турнирах. Правда, в отличие от россиянина, его успехи куда скромнее.
В новозеландском Окленде испанский теннисист прошел только один раунд в рамках квалификации.
А в Гонконге Муньяр не выиграл ни одного матча даже в отборе, сразу уступив финну Отто Виртанену.
Все прогнозы на Australian Open
Муньяр шестой раз пробился в основную сетку Australian Open. Ранее он только в одном случае смог выйти во второй раунд.
Также стоит отметить, что в прошлом году Хауме выиграл лишь один из восьми матчей на харде.
Прогноз и ставка
На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.28, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.70.
Саша за предыдущие полгода добился невероятного прогресса, и сейчас вполне логично предположить, что он уверенно обыграет испанского грунтовика.
Ставка — победа Шевченко в трех сетах за 2.61.