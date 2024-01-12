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    Шелтон снова дожмет Даниэля на решающем тай-брейке?

    Шелтон — Даниэль. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Окленде 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шелтон — Даниэль
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    Бен Шелтон
    Американец Бен Шелтон сыграет против японца Таро Даниэля в полуфинале турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 12 января, начало — в 03:00 мск. Шелтон — Даниэль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Окленд. Мужчины 12 Января 2024 года
    Бен Шелтон (США)
  • Окленд. Мужчины
    •  Бен Шелтон (США) 03:00 Таро Дэниэл Таро Дэниэл
  • Япония
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    Шелтон

    Бен здорово провел предыдущие матчи, до сих пор при этом не отдав ни сета.

    Но, с другой стороны, это не стало сюрпризом даже на фоне его неудачного выступления в Брисбене.

    Во втором круге Шелтон одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (6:3, 6:4), который в прошлом году умудрился обыграть Карлоса Алькараса.

    В четвертьфинале 21-летний теннисист, занимающий в рейтинге 16-е место, выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны (6:4, 6:3). Соперник так и не смог совладать с мощнейшей подачей полуфиналиста US Open-2023.

    Даниэль

    Таро, в отличие от Бена, стартовал с первого круга, в котором одержал победу над австралийцем Александаром Вукичем (7:5, 7:5).

    Дальше была победа над еще одним представителем Австралии — Максом Перселлом (6:2, 6:4).

    В четвертьфинале Даниэль выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 6:7, 6:3.

    Все прогнозы на теннис

    Японец порой играет на очень хорошем уровне, поэтому его успехи в Окленде не удивляют. Проблема в том, что ему не удается на регулярной основе показывать такой теннис.

    Прогноз и ставка

    На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.70.

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    Бен дважды выиграл у Таро в прошлом году — сначала на Уимблдоне, а потом в Токио. Но оба матча получились тяжелейшими. На травяном мэйджоре американец дожал Даниэля только в пятом сете, а в японской столице — на решающем тай-брейке.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2.03. Японец способен создать интригу.

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    Шелтон — Даниэль: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на теннис. Шелтон снова дожмет Даниэля на решающем тай-брейке?
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