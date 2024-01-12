Американец Бен Шелтон сыграет против японца Таро Даниэля в полуфинале турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 12 января, начало — в 03:00 мск. Шелтон — Даниэль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Шелтон

Бен здорово провел предыдущие матчи, до сих пор при этом не отдав ни сета.

Но, с другой стороны, это не стало сюрпризом даже на фоне его неудачного выступления в Брисбене.

Во втором круге Шелтон одержал победу над венгром Фабианом Марожаном (6:3, 6:4), который в прошлом году умудрился обыграть Карлоса Алькараса.

В четвертьфинале 21-летний теннисист, занимающий в рейтинге 16-е место, выиграл у испанца Роберто Карбальеса-Баэны (6:4, 6:3). Соперник так и не смог совладать с мощнейшей подачей полуфиналиста US Open-2023.

Даниэль

Таро, в отличие от Бена, стартовал с первого круга, в котором одержал победу над австралийцем Александаром Вукичем (7:5, 7:5).

Дальше была победа над еще одним представителем Австралии — Максом Перселлом (6:2, 6:4).

В четвертьфинале Даниэль выиграл у француза Александра Мюллера — 6:4, 6:7, 6:3.

Все прогнозы на теннис

Японец порой играет на очень хорошем уровне, поэтому его успехи в Окленде не удивляют. Проблема в том, что ему не удается на регулярной основе показывать такой теннис.

Прогноз и ставка

На Шелтона в этом матче можно поставить за 1.28, победу Даниэля букмекеры предлагают за 3.70.

Бен дважды выиграл у Таро в прошлом году — сначала на Уимблдоне, а потом в Токио. Но оба матча получились тяжелейшими. На травяном мэйджоре американец дожал Даниэля только в пятом сете, а в японской столице — на решающем тай-брейке.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2.03. Японец способен создать интригу.