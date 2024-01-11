Музетти
Лоренцо на этой неделе попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче итальянец уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном, который в Брисбене остановил Рафаэля Надаля.
В отличие от грунтового короля, у Музетти вообще не было проблем в игре с австралийцем — 6:4, 6:1.
Некоторые статистические показатели просто
На турнире в Гонконге Музетти не смог пройти второй круг, проиграв россиянину Павлу Котову (4:6, 3:6).
Бублик
Саша во втором раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 4:6, 6:2, 6:1.
Это был шикарный камбэк в матче против очень неприятного соперника. Британец, по правде говоря, просто развалился после первого сета. Возможно, из-за жары.
У Бублика же с выносливостью все было в порядке. В том числе благодаря обилию эйсов. В этой игре в его активе 21 подача навылет. Правда, двойных ошибок тоже было немало — 13.
В первом круге представитель Казахстана спокойно выиграл у австралийца Джеймса Маккейба — 6:2, 6:3.
Прогноз и ставка
На Музетти в этом матче можно поставить за 2.06, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.77.
Скорее всего, Саша тормознет итальянца. Все-таки он получше играет на харде, имея в своем арсенале мощнейшую первую подачу.
Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 1.93.