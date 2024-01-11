Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 08:00 мск. Музетти — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Музетти

Лоренцо на этой неделе попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче итальянец уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном, который в Брисбене остановил Рафаэля Надаля.

В отличие от грунтового короля, у Музетти вообще не было проблем в игре с австралийцем — 6:4, 6:1.

Некоторые статистические показатели просто впечатляют : Лоренцо отдал на своей подаче лишь одно очко. Подобное случается крайне редко даже в мужском теннисе.

На турнире в Гонконге Музетти не смог пройти второй круг, проиграв россиянину Павлу Котову (4:6, 3:6).

Бублик

Саша во втором раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 4:6, 6:2, 6:1.

Это был шикарный камбэк в матче против очень неприятного соперника. Британец, по правде говоря, просто развалился после первого сета. Возможно, из-за жары.

У Бублика же с выносливостью все было в порядке. В том числе благодаря обилию эйсов. В этой игре в его активе 21 подача навылет. Правда, двойных ошибок тоже было немало — 13.

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В первом круге представитель Казахстана спокойно выиграл у австралийца Джеймса Маккейба — 6:2, 6:3.

Прогноз и ставка

На Музетти в этом матче можно поставить за 2.06, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.77.

Скорее всего, Саша тормознет итальянца. Все-таки он получше играет на харде, имея в своем арсенале мощнейшую первую подачу.

Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 1.93.