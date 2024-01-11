ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АзииВоины Тэджу, Синие Самураи и Боевые слоны: Краткий гид по Кубку Азии-2023 Тимо Вернер«Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше Магомед АнкалаевРеванш Уокера и Анкалаева, интригующий бой Капа и Николау. Анонс карда UFC Vegas 84
  • 18:12
    • Франция выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге, Швеция — вторая
  • 16:57
    • Александрова победила Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    Бублик выйдет в полуфинал в Аделаиде?

    Музетти — Бублик. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Аделаиде 11 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Бублик Прогнозы на Лоренцо Музетти
    Прогноз и ставки на Музетти — Бублик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 11 января, начало — в 08:00 мск. Музетти — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Музетти

    Лоренцо на этой неделе попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче итальянец уверенно разобрался с Джорданом Томпсоном, который в Брисбене остановил Рафаэля Надаля.

    В отличие от грунтового короля, у Музетти вообще не было проблем в игре с австралийцем — 6:4, 6:1.

    Некоторые статистические показатели просто впечатляют: Лоренцо отдал на своей подаче лишь одно очко. Подобное случается крайне редко даже в мужском теннисе.

    На турнире в Гонконге Музетти не смог пройти второй круг, проиграв россиянину Павлу Котову (4:6, 3:6).

    Бублик

    Саша во втором раунде одержал волевую победу над Дэном Эвансом — 4:6, 6:2, 6:1.

    Это был шикарный камбэк в матче против очень неприятного соперника. Британец, по правде говоря, просто развалился после первого сета. Возможно, из-за жары.

    У Бублика же с выносливостью все было в порядке. В том числе благодаря обилию эйсов. В этой игре в его активе 21 подача навылет. Правда, двойных ошибок тоже было немало — 13.

    Все прогнозы на теннис

    В первом круге представитель Казахстана спокойно выиграл у австралийца Джеймса Маккейба — 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    На Музетти в этом матче можно поставить за 2.06, победу Бублика букмекеры предлагают за 1.77.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, Саша тормознет итальянца. Все-таки он получше играет на харде, имея в своем арсенале мощнейшую первую подачу.

    Ставка — победа Бублика с форой по геймам (-1,5) за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Волос — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витязь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лацио — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фенербахче — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Истанбулспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч АЕК — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Маритиму — Униан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Блэкпул — Бертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Амаранти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аккрингтон — Болтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Питерборо — Кроули
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Музетти — Бублик: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 11.01.2024. Прогнозы на теннис. Бублик выйдет в полуфинал в Аделаиде?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры