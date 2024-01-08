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    Павлюченкова снова обыграет Хаддад Майя?

    Хаддад Майя — Павлюченкова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Аделаиде 8 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хаддад Майя — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 03:30 мск. Хаддад Майя — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Хаддад Майя

    Беатрис начала сезон на командном турнире United Cup, где провела два матча.

    В первом бразильская теннисистка выиграла у испанки Сары Соррибес-Тормо, а во втором уступила Иге Свентек (2:6, 2:6).

    В конце прошлого сезона Хаддад Майя стала победительницей малого итогового турнира WTA. В финале она обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн.

    В 2023-м лучшая теннисистка Бразилии выиграла больше половины матчей на харде на открытых кортах 20 из 34.

    Павлюченкова

    Главным достижением Анастасии в прошлом году стало возвращение в топ-100.

    Это действительно важно с учетом того, что она почти на играла в 2022-м из-за серьезной травмы колена.

    Новый сезон россиянка начала в новозеландском Окленде. В первом раунде бывшая 11-я ракетка мира уступила американке Аманде Анисимовой (5:7, 4:6).

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    В Аделаиде Павлюченкова пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора она разгромила австралийку Александру Осборн, а в решающем спокойно обыграла румынку Ану Богда (6:2, 6:2).

    В сезоне-2023 лучшим результатом Павлюченковой на харде стал выход в полуфинал турнира в Токио.

    Прогноз и ставка

    На Хаддад Майя в этом матче можно поставить за 1.63, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.28.

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    В октябре Настя выиграла у Беатрис на турнире в Гонконге — 7:5, 1:6, 6:1. Скорее всего, россиянка и бразильянка проведут еще один матч, в котором будет как минимум два напряженных сета.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Хаддад Майя — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.01.2024. Прогнозы на теннис. Павлюченкова снова обыграет Хаддад Майя?
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