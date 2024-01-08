Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против бразильянки Беатрис Хаддад Майя в первом круге турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 03:30 мск. Хаддад Майя — Павлюченкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Хаддад Майя

Беатрис начала сезон на командном турнире United Cup, где провела два матча.

В первом бразильская теннисистка выиграла у испанки Сары Соррибес-Тормо, а во втором уступила Иге Свентек (2:6, 2:6).

В конце прошлого сезона Хаддад Майя стала победительницей малого итогового турнира WTA. В финале она обыграла китаянку Циньвэнь Чжэн.

В 2023-м лучшая теннисистка Бразилии выиграла больше половины матчей на харде на открытых кортах 20 из 34.

Павлюченкова

Главным достижением Анастасии в прошлом году стало возвращение в топ-100.

Это действительно важно с учетом того, что она почти на играла в 2022-м из-за серьезной травмы колена.

Новый сезон россиянка начала в новозеландском Окленде. В первом раунде бывшая 11-я ракетка мира уступила американке Аманде Анисимовой (5:7, 4:6).

Все прогнозы на теннис

В Аделаиде Павлюченкова пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом раунде отбора она разгромила австралийку Александру Осборн, а в решающем спокойно обыграла румынку Ану Богда (6:2, 6:2).

В сезоне-2023 лучшим результатом Павлюченковой на харде стал выход в полуфинал турнира в Токио.

Прогноз и ставка

На Хаддад Майя в этом матче можно поставить за 1.63, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.28.

В октябре Настя выиграла у Беатрис на турнире в Гонконге — 7:5, 1:6, 6:1. Скорее всего, россиянка и бразильянка проведут еще один матч, в котором будет как минимум два напряженных сета.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.