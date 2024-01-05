Сафиуллин
Роман совершил почти подвиг для того, чтобы оказаться в четвертьфинале турнира в Брисбене.
Российский теннисист совершил невероятный камбэк в матче второго круга против Алексея Попырина — 6:7(9), 6:4, 7:6(3).
В третьем сете Сафиуллин проигрывал 2:5 и 0:40 на своей подаче в восьмом гейме. Как он умудрился выйти из этой ситуации и совершить камбэк — это просто фантастика.
При этом интересно, что в первой партии Роман упустил четыре сетбола на тай-брейке. В общем, это был самый настоящий триллер.
Также не будем забывать, что в первом раунде 26-летний Сафиуллин остановил 17-ю ракетку мира Бена Шелтона (6:3, 6:7, 6:3).
Арнальди
Маттео в предыдущих раундах дожал своих соперников только в третьем сете.
В первом раунде итальянец одержал волевую победу над Мартоном Фучовичем — 6:7, 6:4, 7:6. В решающей партии он не позволил венгру реализовать матчбол на тай-брейке.
В следующем матче Арнальди выиграл у словака Лукаса Кляйна — 6:4, 3:6, 7:5. В этом матче 44-я ракетка мира в целом неплохо действовал на собственной подаче, взяв на первом мяче 84 процента очков, а на втором — 58.
В прошлом сезоне Арнальди выиграл больше двух матчей на харде только на US Open и на «Мастерсе» в Шанхае.
Прогноз и ставка
На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.42, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.88.
Вряд ли будет легче, чем в предыдущих матчах, но при этом очевидно, что Роман способен обыграть 22-летнего итальянца.
Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.