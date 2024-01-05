Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 05:30 мск. Сафиуллин — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сафиуллин

Роман совершил почти подвиг для того, чтобы оказаться в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Российский теннисист совершил невероятный камбэк в матче второго круга против Алексея Попырина — 6:7(9), 6:4, 7:6(3).

В третьем сете Сафиуллин проигрывал 2:5 и 0:40 на своей подаче в восьмом гейме. Как он умудрился выйти из этой ситуации и совершить камбэк — это просто фантастика.

При этом интересно, что в первой партии Роман упустил четыре сетбола на тай-брейке. В общем, это был самый настоящий триллер.

Также не будем забывать, что в первом раунде 26-летний Сафиуллин остановил 17-ю ракетку мира Бена Шелтона (6:3, 6:7, 6:3).

Арнальди

Маттео в предыдущих раундах дожал своих соперников только в третьем сете.

В первом раунде итальянец одержал волевую победу над Мартоном Фучовичем — 6:7, 6:4, 7:6. В решающей партии он не позволил венгру реализовать матчбол на тай-брейке.

В следующем матче Арнальди выиграл у словака Лукаса Кляйна — 6:4, 3:6, 7:5. В этом матче 44-я ракетка мира в целом неплохо действовал на собственной подаче, взяв на первом мяче 84 процента очков, а на втором — 58.

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В прошлом сезоне Арнальди выиграл больше двух матчей на харде только на US Open и на «Мастерсе» в Шанхае.

Прогноз и ставка

На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.42, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.88.

Вряд ли будет легче, чем в предыдущих матчах, но при этом очевидно, что Роман способен обыграть 22-летнего итальянца.

Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.