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    Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Арнальди?

    Сафиуллин — Арнальди. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Брисбене 5 января 2024 года

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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против итальянца Маттео Арнальди в четвертьфинале турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 5 января, начало — в 05:30 мск. Сафиуллин — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Брисбен. Мужчины 05 Января 2024 года
    Роман Сафиуллин (Россия)
  • Брисбен. Мужчины
    •  Роман Сафиуллин (Россия) 05:30 Маттео Арнальди (Италия) Маттео Арнальди (Италия)
  • Брисбен. Мужчины
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    Сафиуллин

    Роман совершил почти подвиг для того, чтобы оказаться в четвертьфинале турнира в Брисбене.

    Российский теннисист совершил невероятный камбэк в матче второго круга против Алексея Попырина — 6:7(9), 6:4, 7:6(3).

    В третьем сете Сафиуллин проигрывал 2:5 и 0:40 на своей подаче в восьмом гейме. Как он умудрился выйти из этой ситуации и совершить камбэк — это просто фантастика.

    При этом интересно, что в первой партии Роман упустил четыре сетбола на тай-брейке. В общем, это был самый настоящий триллер.

    Также не будем забывать, что в первом раунде 26-летний Сафиуллин остановил 17-ю ракетку мира Бена Шелтона (6:3, 6:7, 6:3).

    Арнальди

    Маттео в предыдущих раундах дожал своих соперников только в третьем сете.

    В первом раунде итальянец одержал волевую победу над Мартоном Фучовичем — 6:7, 6:4, 7:6. В решающей партии он не позволил венгру реализовать матчбол на тай-брейке.

    В следующем матче Арнальди выиграл у словака Лукаса Кляйна — 6:4, 3:6, 7:5. В этом матче 44-я ракетка мира в целом неплохо действовал на собственной подаче, взяв на первом мяче 84 процента очков, а на втором — 58.

    Все прогнозы на теннис

    В прошлом сезоне Арнальди выиграл больше двух матчей на харде только на US Open и на «Мастерсе» в Шанхае.

    Прогноз и ставка

    На Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.42, победу Арнальди букмекеры предлагают за 2.88.

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    Вряд ли будет легче, чем в предыдущих матчах, но при этом очевидно, что Роман способен обыграть 22-летнего итальянца.

    Ставка — победа Сафиуллина + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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    Сафиуллин — Арнальди: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на теннис. Сафиуллину хватит двух сетов для победы над Арнальди?
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