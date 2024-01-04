Кудерметова
Вероника начала сезон с уверенной победы над Анной-Каролиной Шмидловой — 6:2, 6:3.
Какие-либо выводы пока рано делать, но этот матч показал, что россиянка, похоже, неплохо подготовилась к австралийской серии турниров.
Достаточно взглянуть на статистические показатели: Кудерметова отдала словацкой теннисистке на собственной подаче лишь девять очков.
Также стоит отметить, что Вероника выполнила 12 эйсов. С такой подачей она действительно может рассчитывать на что-то серьезное, в том числе на этой неделе.
Потапова
Анастасия тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.
В первом матче россиянка выиграла у представительницы Австралии Дарьи Сэвилл — 6:4, 3:6, 6:4.
Это была тяжелейшая игра, продолжавшаяся почти три часа. В решающей партии Потапова вела 4:1, позволила сопернице отыграть один брейк, но в итоге воспользовалась преимуществом.
В прошлом сезоне Потапова выиграла только 11 из 25 матчей на харде на открытых кортах.
Прогноз и ставка
На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.80.
Вероника дважды обыграла Анастасию в прошлом сезоне — в Мадриде и Риме. При этом в обоих случаях девушкам понадобилась дополнительная партия. Возможно, в предстоящей встрече им тоже не хватит двух сетов, но при этом есть ощущение, что Кудерметова продлит серию побед над соотечественницей.
Ставка — победа Кудерметовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.