Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 08:30 мск. Кудерметова — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кудерметова

Вероника начала сезон с уверенной победы над Анной-Каролиной Шмидловой — 6:2, 6:3.

Какие-либо выводы пока рано делать, но этот матч показал, что россиянка, похоже, неплохо подготовилась к австралийской серии турниров.

Достаточно взглянуть на статистические показатели: Кудерметова отдала словацкой теннисистке на собственной подаче лишь девять очков.

Также стоит отметить, что Вероника выполнила 12 эйсов. С такой подачей она действительно может рассчитывать на что-то серьезное, в том числе на этой неделе.

Потапова

Анастасия тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

В первом матче россиянка выиграла у представительницы Австралии Дарьи Сэвилл — 6:4, 3:6, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Это была тяжелейшая игра, продолжавшаяся почти три часа. В решающей партии Потапова вела 4:1, позволила сопернице отыграть один брейк, но в итоге воспользовалась преимуществом.

В прошлом сезоне Потапова выиграла только 11 из 25 матчей на харде на открытых кортах.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.80.

Вероника дважды обыграла Анастасию в прошлом сезоне — в Мадриде и Риме. При этом в обоих случаях девушкам понадобилась дополнительная партия. Возможно, в предстоящей встрече им тоже не хватит двух сетов, но при этом есть ощущение, что Кудерметова продлит серию побед над соотечественницей.

Ставка — победа Кудерметовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.