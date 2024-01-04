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    Кудерметова продлит серию побед над Потаповой?

    Кудерметова — Потапова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Брисбене 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Потапова
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    Вероника Кудерметова
    Россиянки Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова встретятся в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 4 января, начало — в 08:30 мск. Кудерметова — Потапова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Кудерметова

    Вероника начала сезон с уверенной победы над Анной-Каролиной Шмидловой — 6:2, 6:3.

    Какие-либо выводы пока рано делать, но этот матч показал, что россиянка, похоже, неплохо подготовилась к австралийской серии турниров.

    Достаточно взглянуть на статистические показатели: Кудерметова отдала словацкой теннисистке на собственной подаче лишь девять очков.

    Также стоит отметить, что Вероника выполнила 12 эйсов. С такой подачей она действительно может рассчитывать на что-то серьезное, в том числе на этой неделе.

    Потапова

    Анастасия тоже попала в число сеяных, благодаря чему стартовала сразу со второго раунда.

    В первом матче россиянка выиграла у представительницы Австралии Дарьи Сэвилл — 6:4, 3:6, 6:4.

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    Это была тяжелейшая игра, продолжавшаяся почти три часа. В решающей партии Потапова вела 4:1, позволила сопернице отыграть один брейк, но в итоге воспользовалась преимуществом.

    В прошлом сезоне Потапова выиграла только 11 из 25 матчей на харде на открытых кортах.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.44, победу Потаповой букмекеры предлагают за 2.80.

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    Вероника дважды обыграла Анастасию в прошлом сезоне — в Мадриде и Риме. При этом в обоих случаях девушкам понадобилась дополнительная партия. Возможно, в предстоящей встрече им тоже не хватит двух сетов, но при этом есть ощущение, что Кудерметова продлит серию побед над соотечественницей.

    Ставка — победа Кудерметовой + тотал геймов больше 18,5 за 2.07.

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    Кудерметова — Потапова: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на теннис. Кудерметова продлит серию побед над Потаповой?
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