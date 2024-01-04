Украинка Элина Свитолина сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 4 января, начало — в 08:30 мск. Радукану — Свитолина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Радукану

Эмма на этой неделе провела первый матч с апреля прошлого года.

Британка почти полностью пропустила минувший сезон из-за травм кистей обеих рук и голеностопа. Ей пришлось перенести сразу три операции.

В Окленде чемпионка US Open-2021 начала с победы над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 4:6, 7:5.

В решающем сете Радукану вела 5:2, но в итоге позволила сопернице сделать два обратных брейка. Правда, при счете 5:5 Рузе снова отдала гейм на подаче, после чего Эмма кое-как закрыла матч.

Свитолина

Элина тем временем спокойно вышла во второй раунд, выиграв у Каролин Возняцки — 6:4, 6:3.

В первом сете украинка сделал обратный брейк при счете 3:4. Во второй партии у нее тоже были ошибки, но даже в этой ситуации она все равно играла заметно лучше бывшей первой ракетки мира.

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Свитолина в апреле прошлого года вернулась в тур после рождения дочери. И в итоге она провела невероятный сезон, по итогам которого вернулась в топ-30.

Бывшая третья ракетка мира выиграла турнир в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала на Открытом чемпионате США

Прогноз и ставка

На Радукану в этом матче можно поставить за 2.92, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.41.

Скорее всего, будет много эмоций, но в то же время можно предположить, что втоой матч будет для Эммы в разы сложнее, чем первый.

Ставка — победа Свитолиной + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.