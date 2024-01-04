ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса Лука Модрич и Браим Диас«Реал» — «Мальорка». Онлайн Роман Копылов (справа)Эти бойцы UFC станут звездами в 2024 году
  • 16:53
    • «Автомобилист» обыграл «Трактор» благодаря дублю Мэйсека
  • 16:11
    • «Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» в Омске
  • 14:50
    • «Флуминенсе» подтвердил информацию о переходе Нино в «Зенит»
  • 14:36
    • В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России
  • 14:20
    • Президент «Тальереса»: «Краснодар» хочет купить Бустоса
  • 14:09
    • Генсек РФС: Мы бы хотели организовать матч сборной России со странами БРИКС
  • 13:49
    • Джокович проиграл Де Минору на командном турнире United Cup
    Все новости спорта

    Свитолина обыграет Радукану с разгромным счетом?

    Радукану — Свитолина. Ставка (к. 2.41) и прогноз на турнир в Окленде 4 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Элина Свитолина Прогнозы на Эмма Радукану
    Прогноз и ставки на Радукану — Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира в новозеландском Окленде. Матч пройдет 4 января, начало — в 08:30 мск. Радукану — Свитолина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Теннис. Окленд. Женщины 04 Января 2024 года
    Эмма Радукану
  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 08:30 Элина Свитолина Элина Свитолина
  • Украина
    •

    Радукану

    Эмма на этой неделе провела первый матч с апреля прошлого года.

    Британка почти полностью пропустила минувший сезон из-за травм кистей обеих рук и голеностопа. Ей пришлось перенести сразу три операции.

    В Окленде чемпионка US Open-2021 начала с победы над румынкой Еленой Габриэлой Рузе — 6:3, 4:6, 7:5.

    В решающем сете Радукану вела 5:2, но в итоге позволила сопернице сделать два обратных брейка. Правда, при счете 5:5 Рузе снова отдала гейм на подаче, после чего Эмма кое-как закрыла матч.

    Свитолина

    Элина тем временем спокойно вышла во второй раунд, выиграв у Каролин Возняцки — 6:4, 6:3.

    В первом сете украинка сделал обратный брейк при счете 3:4. Во второй партии у нее тоже были ошибки, но даже в этой ситуации она все равно играла заметно лучше бывшей первой ракетки мира.

    Все прогнозы на теннис

    Свитолина в апреле прошлого года вернулась в тур после рождения дочери. И в итоге она провела невероятный сезон, по итогам которого вернулась в топ-30.

    Бывшая третья ракетка мира выиграла турнир в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос и до полуфинала на Открытом чемпионате США

    Прогноз и ставка

    На Радукану в этом матче можно поставить за 2.92, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 1.41.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Скорее всего, будет много эмоций, но в то же время можно предположить, что втоой матч будет для Эммы в разы сложнее, чем первый.

    Ставка — победа Свитолиной + тотал геймов больше 19,5 за 2.41.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Гранада — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч АЕК — Волос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уджда — ФУС Рабат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Пафос — Арис Лимасол
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Этникос Ахна — Неа Саламина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ПАОК — ОФИ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ашдод — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сельта — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хапоэль Петах-Тиква — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Панатинаикос — ПАС Янина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Радукану — Свитолина: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на теннис. Свитолина обыграет Радукану с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры