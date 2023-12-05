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    Херцог хватит двух сетов для победы над Лепченко?

    Херцог — Лепченко. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Монтевидео 5 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Херцог — Лепченко
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    Полона Херцог
    Словенка Полона Херцог сыграет против американки Варвары Лепченко в первом круге турнира в Монтевидео (Уругвай). Матч пройдет 5 декабря, начало — в 21:00 мск. Херцог — Лепченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Херцог

    Полона почти не играл в прошлом году и пропустила первую половину сезона-2023.

    Бывшая 35-я ракетка мира находится в третьей сотне рейтинга — на данный момент она занимает 272-е место.

    Примечательно, что в этом году Херцог играет исключительно на грунте. И судя по результатам, она вполне способна подняться ближе к топ-100.

    В 2023-м 32-летняя теннисистка выиграла 27 матчей из 40.

    Лепченко

    Варвара вернулась в тур в конце мая после почти двухлетнего перерыва.

    В марте 2022-го американку дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, но позже срок отстранения был существенно сокращен.

    С учетом всех обстоятельств Лепченко очень достойно провела сезон, несмотря на то, что она находится всего лишь в конце третьей сотни рейтинга.

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    В этом году 37-летняя теннисистка выиграла 33 из 52 матчей. На турнирах в Малаге и Барранкилье бывшая 19-я ракетка мира дошла до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Херцог в этом матче можно поставить за 1.61, победу Лепченко букмекеры предлагают за 2.29.

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    Скорее всего, словенка обыграет американку в предстоящем матче. На грунте Полона все-таки играет получше, чем Варвара, которая, как правило, показывает свой лучший теннис на харде.

    Ставка — победа Херцог с форой по геймам (-2,5) за 1.88.

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    Херцог — Лепченко: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на теннис. Херцог хватит двух сетов для победы над Лепченко?
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