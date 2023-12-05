Херцог
Полона почти не играл в прошлом году и пропустила первую половину сезона-2023.
Бывшая 35-я ракетка мира находится в третьей сотне рейтинга — на данный момент она занимает 272-е место.
Примечательно, что в этом году Херцог играет исключительно на грунте. И судя по результатам, она вполне способна подняться ближе к топ-100.
В 2023-м 32-летняя теннисистка выиграла 27 матчей из 40.
Лепченко
Варвара вернулась в тур в конце мая после почти двухлетнего перерыва.
В марте 2022-го американку дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, но позже срок отстранения был существенно сокращен.
С учетом всех обстоятельств Лепченко очень достойно провела сезон, несмотря на то, что она находится всего лишь в конце третьей сотни рейтинга.
В этом году 37-летняя теннисистка выиграла 33 из 52 матчей. На турнирах в Малаге и Барранкилье бывшая 19-я ракетка мира дошла до полуфинала.
Прогноз и ставка
На Херцог в этом матче можно поставить за 1.61, победу Лепченко букмекеры предлагают за 2.29.
Скорее всего, словенка обыграет американку в предстоящем матче. На грунте Полона все-таки играет получше, чем Варвара, которая, как правило, показывает свой лучший теннис на харде.
Ставка — победа Херцог с форой по геймам (-2,5) за 1.88.