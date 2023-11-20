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    Шнайдер снова проиграет на грунте?

    Лёб — Шнайдер. Ставки (к. 1.82) и прогноз на турнир в Флорианополисе 20 ноября 2023 года

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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Джейми Лёб в первом круге турнира в Флорианополисе (Бразилия). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. Лёб — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лёб

    Джейми пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она разгромила 17-летнюю бразильянку Луизу Эйдельвейн — 6:0, 6:0.

    В начале ноября американка дошла до полуфинала в Калгари. Дальше ее не пустила бывшая 12-я ракетка мира Сабина Лисицки.

    За месяц до этого Лёб выиграла три матча на турнире ITF в американском Роме.

    На грунте свой лучший результат в этом году 28-летняя теннисистка показала на майском турнире в Пелхаме (США). Там она дошла до полуфинала.

    Шнайдер

    Диана на прошлой неделе неудачной выступила на турнире в чилийском городе Колина.

    Россиянка, вопреки ожиданиям, не смогла пройти даже первый круг, проиграв венгерке Панне Удварди.

    По всей видимости, Шнайдер не успела перестроиться из-за смены покрытия. Перед этим она провела серию турниров на харде.

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    В конце сентября 19-летняя теннисистка дошла до полуфинала на турнире WTA в китайском Нинбо, а в октябре остановилась в шаге от решающего матча в Наньчане.

    Но на грунте Диана тоже умеет играть, достаточно вспомнить июльский турнир в Гамбурге, на котором она дошла до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    На Лёб в этом матче можно поставить за 5.65, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.14.

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    На этот раз у Дианы не должно быть серьезных проблем на старте турнира. Скорее всего, россиянка выиграет с разгромным счетом.

    Ставка — победа Шнайдер с форой по геймам (-5,5) за 1.82.

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    Лёб — Шнайдер: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на теннис. Шнайдер снова проиграет на грунте?
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