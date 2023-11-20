Россиянка Диана Шнайдер сыграет против американки Джейми Лёб в первом круге турнира в Флорианополисе (Бразилия). Матч пройдет 20 ноября, начало — в 18:00 мск. Лёб — Шнайдер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лёб

Джейми пробилась в основную сетку через квалификацию. В единственном отборочном матче она разгромила 17-летнюю бразильянку Луизу Эйдельвейн — 6:0, 6:0.

В начале ноября американка дошла до полуфинала в Калгари. Дальше ее не пустила бывшая 12-я ракетка мира Сабина Лисицки.

За месяц до этого Лёб выиграла три матча на турнире ITF в американском Роме.

На грунте свой лучший результат в этом году 28-летняя теннисистка показала на майском турнире в Пелхаме (США). Там она дошла до полуфинала.

Шнайдер

Диана на прошлой неделе неудачной выступила на турнире в чилийском городе Колина.

Россиянка, вопреки ожиданиям, не смогла пройти даже первый круг, проиграв венгерке Панне Удварди.

По всей видимости, Шнайдер не успела перестроиться из-за смены покрытия. Перед этим она провела серию турниров на харде.

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В конце сентября 19-летняя теннисистка дошла до полуфинала на турнире WTA в китайском Нинбо, а в октябре остановилась в шаге от решающего матча в Наньчане.

Но на грунте Диана тоже умеет играть, достаточно вспомнить июльский турнир в Гамбурге, на котором она дошла до полуфинала.

Прогноз и ставка

На Лёб в этом матче можно поставить за 5.65, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.14.

На этот раз у Дианы не должно быть серьезных проблем на старте турнира. Скорее всего, россиянка выиграет с разгромным счетом.

Ставка — победа Шнайдер с форой по геймам (-5,5) за 1.82.