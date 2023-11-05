Белоруска Арина Соболенко сыграет против польки Иги Свентек в полуфинале Итогового турнира WTA. Матч пройдет 5 ноября в мексиканском Канкуне, начало — в 02:30 мск. Соболенко — Свентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Арина начала неделю с яркой победы над Марией Саккари (6:0, 6:1), но в итоге с трудом вышла из группы.

Белоруска явно не ожидала, что не сможет обыграть американку Джессику Пегулу (4:6, 3:6). После этого встреча с Еленой Рыбакиной превратилась в мини-финал.

Из-за сложных погодных условий встреча с представительницей Казахстана растянулась на два дня.

Соболенко уверенно забрала первый сет, а во втором при счете 6:3 не в ее пользу матч пришлось приостановить.

В итоге Арина дожала Рыбакину (6:2, 3:6, 6:3), но, например, в третьем сете она была под постоянным давлением, о чем свидетельствует в том числе количество отыгранных брейк-пойнтов — восемь из девяти.

Свентек

Ига тем временем совершенно спокойно дошла до финала, подтвердив статус главной фаворитки турнира.

Польская теннисистка выиграла все три матча на групповом этапа, не отдав при этом ни сета.

Свентек, как обычно, повесила несколько баранок. На этот раз досталось Маркете Вондроушовой (7:6, 6:0) и Кори Гауфф (6:0, 7:5).

Все прогнозы на теннис

В третьем матче вторая ракетка мира разгромила Онс Жабер — 6:1, 6:2.

Победная серия Свентек составляет уже девять матчей. В начал октября она выиграла крупный турнир в Пекине.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче можно поставить за 2.95, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.51.

Впереди главный матч турнира, от исхода в котором зависит судьба первой строчки рейтинга.

Арина в случае победы над Игой останется на вершине. Свентек вернется на первое место только в том случае, если возьмет титул в Канкуне.

Соболенко выиграла два из трех предыдущих матчей против польки, но на этот раз все указывает на то, что она не сможет удивить свою главную соперницу в туре. Белоруска не очень убедительно провела два недавних матча.

Ставка — победа Свентек + тотал геймов больше 18,5 за 2.11.