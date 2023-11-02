ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жаилтон АлмейдаАлмейда встретится с Льюисом, Бонфим подерется с Далби. Анонс карда UFC Brazil Илкай ГюндоганСемь причин, почему «Барселоне» не надо паниковать после поражения в Эль-Класико Alan Wake 2Alan Wake 2: насколько пугающим получился сиквел от Remedy Entertainment?
  • 13:40
    • Головин второй месяц подряд признан лучшим игроком «Монако»
  • 13:04
    • Защитник «Баварии» получил травму колена
  • 11:43
    • НХЛ назвала тройку лучших игроков октября
  • 10:16
    • Захарян не смог доиграть матч «Реал Сосьедада» в Кубке Испании
    Все новости спорта

    Синнер проиграет Де Минору?

    Синнер — Де Минор. Ставка (к. 2.54) и прогноз на «Мастерс» 2 ноября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Янник Синнер Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Синнер — Де Минор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:00 мск. Синнер — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Париж. Мужчины 02 Ноября 2023 года

    Синнер

    Да уж, нетрудно догадаться, с какими мыслями Янник покидал корт после первого матча в столице Франции.

    Матч второго круга против Маккензи Макдональда завершился в полтретьего ночи. Организаторы явно переоценивают возможности даже профессиональных спортсменов.

    Синнер, конечно, отчасти и сам виноват в этом. Вопреки ожиданиям, он дожал американца только в третьем сете — 6:7, 7:5, 6:1.

    Но при этом надо не забывать, что на прошлой неделе Янник провел пять матчей на турнире в Вене. Поэтому ночную победу над Макдональдом ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Де Минор

    Алекс в предыдущем матче выиграл у серба Душана Лайовича — 4:6, 6:4, 6:4.

    Соперник дрогнул в решающем сете, отдав два гейма на собственной подаче

    В первом круге у Де Минора был тяжелейший матч против Энди Маррея — 7:6, 4:6, 7:5.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем сете австралийский теннисист спас матчбол при счете 4:5. Без везения не обошлось.

    Прогноз и ставка

    На Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Янник ни разу не проигрывал в пяти предыдущих матчах против Алекса. Ранее в этом сезоне он разгромил австралийца в Торонто.

    Это серьезный аргумент в пользу итальянца, но, с другой стороны, будет ли он в оптимальной форме после ночных баталий? Синнер наверняка лег спать только под утро. Этот момент нельзя игнорировать.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло -Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Полесье — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кызылкум — Андижан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.84
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — ЦСКА Ереван
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лада — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оболонь — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синнер — Де Минор: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 02.11.2023. Прогнозы на теннис. Синнер проиграет Де Минору?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры