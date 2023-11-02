Итальянец Янник Синнер сыграет против австралийца Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 19:00 мск. Синнер — Де Минор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Да уж, нетрудно догадаться, с какими мыслями Янник покидал корт после первого матча в столице Франции.

Матч второго круга против Маккензи Макдональда завершился в полтретьего ночи. Организаторы явно переоценивают возможности даже профессиональных спортсменов.

Синнер, конечно, отчасти и сам виноват в этом. Вопреки ожиданиям, он дожал американца только в третьем сете — 6:7, 7:5, 6:1.

Но при этом надо не забывать, что на прошлой неделе Янник провел пять матчей на турнире в Вене. Поэтому ночную победу над Макдональдом ни в коем случае нельзя недооценивать.

Де Минор

Алекс в предыдущем матче выиграл у серба Душана Лайовича — 4:6, 6:4, 6:4.

Соперник дрогнул в решающем сете, отдав два гейма на собственной подаче

В первом круге у Де Минора был тяжелейший матч против Энди Маррея — 7:6, 4:6, 7:5.

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В третьем сете австралийский теннисист спас матчбол при счете 4:5. Без везения не обошлось.

Прогноз и ставка

На Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.15.

Янник ни разу не проигрывал в пяти предыдущих матчах против Алекса. Ранее в этом сезоне он разгромил австралийца в Торонто.

Это серьезный аргумент в пользу итальянца, но, с другой стороны, будет ли он в оптимальной форме после ночных баталий? Синнер наверняка лег спать только под утро. Этот момент нельзя игнорировать.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.54.