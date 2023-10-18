Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Баррер — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Баррер

Грегуар в первом раунде одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном -6:1, 7:6.

Во втором сете пришлось, конечно, чуть-чуть понервничать, но в целом игра была под контролем француза, который так и не отдал сопернику ни одного гейма на собственной подаче.

В начале месяца Баррер прошел один круг на «Мастерсе» в Шанхае, разгромив португальца Нуну Боржеша (6:2, 6:2). Дальше было поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 5:7).

После Уимблдона Баррер выиграл только два из девяти матчей на уровне основной сетки ATP.

Бублик

Александр тем временем провалил и североамериканскую серию турниров, и абсолютно ничего не показал в Азии.

Более того, после Уимблдона Бублик выиграл лишь два матча — оба в рамках Кубка Дэвиса.

Одним из самых неприятных поражения для представителя Казахстана стало поражение от австрийца Себастьяна Офнера на домашнем турнире в Астане.

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В китайском Чэнду Бублик тоже сразу проиграл, и здесь его остановил американец Маркос Гирон.

В общем, после неожиданной победы на турнире в Галле и выхода в четвертый круг Уимблдона Бублик, похоже, решил, что жизнь удалась и в ближайшее врем можно не напрягаться.

Прогноз и ставка

На Баррера в этом матче можно поставить за 1.80, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.00.

Грегуар и Саша уже успели обменяться победами в этом году. На турнире в Монпелье выиграл француз, а в Марселе — теннисист из Казахстана.

Сложно сказать, в какой сейчас форме Бублик, поэтому лучше поставить на количество геймов или сетов.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.