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    Баррер продлит серию поражений Бублика?

    Баррер — Бублик. Ставка (к. 1.87) и прогноз на турнир в Антверпене 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Баррер — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против француза Грегуара Баррера во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 12:00 мск. Баррер — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Баррер

    Грегуар в первом раунде одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном -6:1, 7:6.

    Во втором сете пришлось, конечно, чуть-чуть понервничать, но в целом игра была под контролем француза, который так и не отдал сопернику ни одного гейма на собственной подаче.

    В начале месяца Баррер прошел один круг на «Мастерсе» в Шанхае, разгромив португальца Нуну Боржеша (6:2, 6:2). Дальше было поражение от Карлоса Алькараса (2:6, 5:7).

    После Уимблдона Баррер выиграл только два из девяти матчей на уровне основной сетки ATP.

    Бублик

    Александр тем временем провалил и североамериканскую серию турниров, и абсолютно ничего не показал в Азии.

    Более того, после Уимблдона Бублик выиграл лишь два матча — оба в рамках Кубка Дэвиса.

    Одним из самых неприятных поражения для представителя Казахстана стало поражение от австрийца Себастьяна Офнера на домашнем турнире в Астане.

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    В китайском Чэнду Бублик тоже сразу проиграл, и здесь его остановил американец Маркос Гирон.

    В общем, после неожиданной победы на турнире в Галле и выхода в четвертый круг Уимблдона Бублик, похоже, решил, что жизнь удалась и в ближайшее врем можно не напрягаться.

    Прогноз и ставка

    На Баррера в этом матче можно поставить за 1.80, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.00.

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    Грегуар и Саша уже успели обменяться победами в этом году. На турнире в Монпелье выиграл француз, а в Марселе — теннисист из Казахстана.

    Сложно сказать, в какой сейчас форме Бублик, поэтому лучше поставить на количество геймов или сетов.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.02.

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    Баррер — Бублик: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. Баррер продлит серию поражений Бублика?
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