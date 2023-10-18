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    У Шевченко будут проблемы в игре с Варильясом?

    Шевченко — Варильяс. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Антверпене 18 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шевченко — Варильяс
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    Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 16:30 мск. Шевченко — Варильяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Антверпен. Мужчины 18 Октября 2023 года

    Шевченко

    Для Александра турнир начался с очень нервного матча против Бенжамена Бонзи. Достаточно посмотреть на счет — 6:7, 7:6, 6:3

    Француз забрал первый сет и вел с брейком во втором, но россиянин, как ни странно, нашел в себе силы на камбэк.

    Особенно удивила чересчур уверенная игра Шевченко в решающей партии. В розыгрышах на первой подаче он взял 92 процента очков.

    С такой игрой Шевченко вполне может пройти как минимум еще один раунд. Похоже, сейчас он в оптимальной форме.

    Варильяс

    Хуан-Пабло тем временем преподнёс мини-сенсацию, выиграв в первом круге у Фабиана Марожана.

    Но есть подозрение, что венгр не успел восстановиться после «Мастерса» в Шанхае, на котором он добрался аж до четвертьфинала.

    Перуанскому теннисисту хватило двух сетов для победы над Марожаном — 7:6, 6:4.

    Ключевым стал первый сет: соперник вел 5:2, но в итоге не реализовал шесть сетболов и отдал партию на тай-брейке. После такого действительно легко сломаться.

    Все прогнозы на теннис

    В этом году Варильяс выиграл пять из 13-ти матчей на харде. Ни для кого не секрет, что он закрепился в топ-100 только благодаря неплохим выступлениям на грунте.

    Прогноз и ставка

    На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Варильяса букмекеры предлагают за 2.50.

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    Перуанец умеет удивлять, это уже все поняли, и все-таки для российского теннисиста это действительно хороший шанс наконец-то выиграть два матча подряд на уровне ATP.

    Ставка — победа Шевченко с форой по геймам (-2,5) за 1.88.

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    Шевченко — Варильяс: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 18.10.2023. Прогнозы на теннис. У Шевченко будут проблемы в игре с Варильясом?
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