Россиянин Александр Шевченко сыграет против перуанца Хуана-Пабло Варильяса во втором круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 18 октября, начало — в 16:30 мск. Шевченко — Варильяс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шевченко

Для Александра турнир начался с очень нервного матча против Бенжамена Бонзи. Достаточно посмотреть на счет — 6:7, 7:6, 6:3

Француз забрал первый сет и вел с брейком во втором, но россиянин, как ни странно, нашел в себе силы на камбэк.

Особенно удивила чересчур уверенная игра Шевченко в решающей партии. В розыгрышах на первой подаче он взял 92 процента очков.

С такой игрой Шевченко вполне может пройти как минимум еще один раунд. Похоже, сейчас он в оптимальной форме.

Варильяс

Хуан-Пабло тем временем преподнёс мини-сенсацию, выиграв в первом круге у Фабиана Марожана.

Но есть подозрение, что венгр не успел восстановиться после «Мастерса» в Шанхае, на котором он добрался аж до четвертьфинала.

Перуанскому теннисисту хватило двух сетов для победы над Марожаном — 7:6, 6:4.

Ключевым стал первый сет: соперник вел 5:2, но в итоге не реализовал шесть сетболов и отдал партию на тай-брейке. После такого действительно легко сломаться.

Все прогнозы на теннис

В этом году Варильяс выиграл пять из 13-ти матчей на харде. Ни для кого не секрет, что он закрепился в топ-100 только благодаря неплохим выступлениям на грунте.

Прогноз и ставка

На Шевченко в этом матче можно поставить за 1.53, победу Варильяса букмекеры предлагают за 2.50.

Перуанец умеет удивлять, это уже все поняли, и все-таки для российского теннисиста это действительно хороший шанс наконец-то выиграть два матча подряд на уровне ATP.

Ставка — победа Шевченко с форой по геймам (-2,5) за 1.88.