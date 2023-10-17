Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Алексея Попырина в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 06:30 мск. Попырин — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Попырин

Алексей после победы на турнире в хорватском Умаге и выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати до сих пор не выиграл ни одного матча.

Но на самом деле ничего критичного — серия поражений составляет всего лишь три игры.

На Открытом чемпионате США Попырин проиграл в первом круге крепкому швейцарцу Доминику Штрикеру.

В Астане представитель Австралии уступил Себастьяну Корде, но для американца этот матч тоже стал испытанием, достаточно взглянуть на счет — 6:7, 7:6, 4:6.

На недавнем «Мастерсе» в Шанхае 41-я ракетка проиграл итальянцу Маттео Арнальди — 6:4, 3:6, 4:6.

В каждом матче Попырина на корте идет абсолютно равная борьба, просто соперникам до сих пор везло чуть больше.

Хачанов

Карен в конце сентября неожиданно взял титул в Чжухае. Это был, по сути, его первый турнир после серьезной травмы, из-за которой ему пришлось пропустить всю летнюю часть сезона.

Но пока что эта история не получила успешного продолжения. В Пекине россиянин проиграл в первом круге итальянцу Лоренцо Музетти. Это было ожидаемо, поскольку всего лишь за пару дней до этого матча он играл финал в Чжухае.

На «Мастерсе» в Шанхае Хачанов сначала с трудом выиграл у казаха Бейбита Жукаева, а потом уступил Григору Димитрову (6:7, 4:6).

Все прогнозы на теннис

Для Карена сейчас важно набрать оптимальную форму, а каких-то серьезных целях можно будет рассуждать уже в следующем сезоне.

Прогноз и ставка

На Попырина в этом матче можно поставить за 2.96, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.40.

Карен ранее дважды обыгрывал Алексей. И в обоих случаях он дожал представителя Австралии только на тай-брейке третьего сета.

Скорее всего, предстоящий матч тоже будет затяжным. И не факт, что Хачанов снова обыграет Попырина, который в последнее время демонстрирует очень сбалансированный теннис.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.