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    Карацев снова проиграет Тиафо?

    Карацев — Тиафо. Ставка (к. 2.40) и прогноз на турнир в Токио 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Тиафо
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 13:30 мск. Карацев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карацева

    Аслан начал октябрь с неудачного выступления на «Мастерсе» в Шанхае. На этот раз ему не удалось пройти даже первый круг.

    Россиянин потерпел поражение от француза Кентена Алиса — 6:7, 6:3, 2:6. Решающий сет превратился в одну сплошную катастрофу.

    Зато перед этим Карацев дошел до полуфинала в Чжухае, благодаря чему он по-прежнему остается в топ-50.

    На этом турнире Аслан здорово провел сразу три матча против серьезных соперников, обыграв Матео Арнальди, Энди Маррея и Кэмерона Норри.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем проиграл три из четырех матчей после Открытого чемпионата США.

    В сентябре американец уступил Борне Гойо и Таллону Грикспору на Кубке Дэвиса и одержал победу над Хубертом Хуркачем на Кубке Лэйвера.

    В начале октября Тиафо неудачно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в первом же матче итальянцу Лоренцо Сонего.

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    Но нет никаких сомнений в том, что на этой неделе 14-я ракетка мира будет максимально мотивирован — в японской столице ему предстоит защищать очки, заработанные здесь в прошлом году за выход в финал.

    Прогноз и ставка

    На Карацева в этом матче можно поставить за 2.76, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.45.

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    Первый матчи и сразу такой соперник — безусловно, Аслану не повезло. Однако он знает, что надо делать в ближайшей игре.

    В августе россиянин проиграл Тиафо на турнире в Вашингтоне. И в том матче американец забрал оба сета на тай-брейке. А за пару месяцев до этого Карацев уступил Фрэнсису на «Ролан Гаррос» — 6:3, 3:6, 5:7, 2:6. Этот опыт поможет ему в предстоящем матче.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.

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    Карацев — Тиафо: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на теннис. Карацев снова проиграет Тиафо?
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