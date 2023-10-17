Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 17 октября, начало — в 13:30 мск. Карацев — Тиафо: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацева

Аслан начал октябрь с неудачного выступления на «Мастерсе» в Шанхае. На этот раз ему не удалось пройти даже первый круг.

Россиянин потерпел поражение от француза Кентена Алиса — 6:7, 6:3, 2:6. Решающий сет превратился в одну сплошную катастрофу.

Зато перед этим Карацев дошел до полуфинала в Чжухае, благодаря чему он по-прежнему остается в топ-50.

На этом турнире Аслан здорово провел сразу три матча против серьезных соперников, обыграв Матео Арнальди, Энди Маррея и Кэмерона Норри.

Тиафо

Фрэнсис тем временем проиграл три из четырех матчей после Открытого чемпионата США.

В сентябре американец уступил Борне Гойо и Таллону Грикспору на Кубке Дэвиса и одержал победу над Хубертом Хуркачем на Кубке Лэйвера.

В начале октября Тиафо неудачно выступил на «Мастерсе» в Шанхае, проиграв в первом же матче итальянцу Лоренцо Сонего.

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Но нет никаких сомнений в том, что на этой неделе 14-я ракетка мира будет максимально мотивирован — в японской столице ему предстоит защищать очки, заработанные здесь в прошлом году за выход в финал.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче можно поставить за 2.76, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.45.

Первый матчи и сразу такой соперник — безусловно, Аслану не повезло. Однако он знает, что надо делать в ближайшей игре.

В августе россиянин проиграл Тиафо на турнире в Вашингтоне. И в том матче американец забрал оба сета на тай-брейке. А за пару месяцев до этого Карацев уступил Фрэнсису на «Ролан Гаррос» — 6:3, 3:6, 5:7, 2:6. Этот опыт поможет ему в предстоящем матче.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.40.