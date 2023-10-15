Чешка Катерина Синякова сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в финале турнира в Гонконге. Матч пройдет 15 октября, начало — в 06:00 мск. Фернандес — Синякова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Фернандес

Лейла впервые за полтора года дошла до финала на уровне WTA, благодаря чему вернется в топ-50.

В субботу канадская теннисистка одержала победу над Анной Блинковой — 6:2, 7:5.

Фернандес воспользовалась, прежде всего, ошибками россиянки на второй подаче — соперница взяла здесь только 12 процентов очков.

У Лейлы совершенно другие цифры — на втором мяче она забрала 71 процент очков.

Ранее на этой неделе финалистка US Open-2021 обыграла Викторию Азаренко, Мирру Андрееву (3:6, 6:1, 6:3) и Линду Фрухвиртову.

Синякова

Катерина тем временем второй раз в сезоне дошла до финал на уровне WTA. Первый был летом, когда она взяла титул в немецком Бад-Хомбурге.

Чешская теннисистка по-настоящему удивила в четвертьфинале, когда обыграла Анастасию Павлюченкову — 7:6, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Россиянка вела 4:2 в первом сете, но в итоге отдала партию на тай-брейке, а во втором соперница почти не ошибалась на подаче.

В полуфинале Синякова одержала уверенную победу над итальянкой Мартиной Тревизан — 6:4, 6:2.

Прогноз и ставка

На Фернандес в этом матче можно поставить за 1.52, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.53.

В прошлом году Лейла спокойно разобралась с Катериной на Открытом чемпионате Франции — 6:3, 6:2.

И судя по недавним матчам, Синякова снова не справится с 21-летней соперницей, которая изо всех сил пытается доказать, что неспроста два года назад едва не выиграла «Большой шлем».

Ставка — победа Фернандес с форой по геймам (-3,5) за 2.00.