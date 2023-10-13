Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Катерины Синяковой в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 13 октября, начало — в 14:00 мск. Синякова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синякова

Катерина, как известно, славится своими успехами в парном разряде, там она вместе с Барборой Крейчиковой входит в десятку лучших.

Но периодически чешская теннисистка напоминает о себе и в одиночке.

В Гонконге Синякова начала с победы над китаянкой Сиюй Ван, после чего выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой (6:7, 6:3, 6:1).

На турнире в Пекине 85-я ракетка мира не смогла против первый круг, зато в Нинбо она добралась до четвертьфинала.

Но главным успехом (в одиночном разряде) Синяковой в текущем сезоне остается сенсационная победа на травяном турнире в Бад-Хомбурге.

Павлюченкова

У Насти во втором раунде был напряженный матч против Беатрис Аддад-Майя.

Но, как и ожидалось, бразильянке не хватило энергии на весь матч против затяжной встречи с Александрой Соснович.

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Павлюченкова дожала Беатрис в третьем сете — 7:5, 1:6, 6:1. В отличие от соперницы, она почти не ошибалась на собственной подаче в решающей партии. Но, опять-таки, ключевым моментом стала усталость Аддад-Майя.

В первом круге Павлюченкова выиграла у хорватской теннисистки Яны Фетт со счетом 6:0, 6:0.

Прогноз и ставка

На Синякову в этом матче можно поставить за 2.76, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.41.

Раньше у Насти почти никогда не было проблем в матчах против чешки. Три из четырех предыдущих матчей между ними завершились победами россиянки.

Скорее всего, Павлюченкова снова обыграют Синякову, но матч вряд ли получится легким.

Ставка — победа Павлюченковой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.