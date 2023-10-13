ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити» Эден Азар Азар воплощал лучшее в футболе: радость самовыражения на поле «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ
  • 21:17
    • Испания — Шотландия: стартовые составы на матч отбора Евро-2024
  • 21:03
    • Гол Чалова обеспечил России минимальную победу над Камеруном
  • 20:59
    • Армения уступила Латвии в отборе на Евро-2024
  • 19:11
    • Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»
    Все новости спорта

    Павлюченкова дожмет Синякову в третьем сете?

    Синякова — Павлюченкова. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Гонконге 13 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Катерина Синякова Прогнозы на Анастасия Павлюченкова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Синякова — Павлюченкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против чешки Катерины Синяковой в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 13 октября, начало — в 14:00 мск. Синякова — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Гонконг. Женщины 13 Октября 2023 года

    Синякова

    Катерина, как известно, славится своими успехами в парном разряде, там она вместе с Барборой Крейчиковой входит в десятку лучших.

    Но периодически чешская теннисистка напоминает о себе и в одиночке.

    В Гонконге Синякова начала с победы над китаянкой Сиюй Ван, после чего выиграла у россиянки Камиллы Рахимовой (6:7, 6:3, 6:1).

    На турнире в Пекине 85-я ракетка мира не смогла против первый круг, зато в Нинбо она добралась до четвертьфинала.

    Но главным успехом (в одиночном разряде) Синяковой в текущем сезоне остается сенсационная победа на травяном турнире в Бад-Хомбурге.

    Павлюченкова

    У Насти во втором раунде был напряженный матч против Беатрис Аддад-Майя.

    Но, как и ожидалось, бразильянке не хватило энергии на весь матч против затяжной встречи с Александрой Соснович.

    Все прогнозы на теннис

    Павлюченкова дожала Беатрис в третьем сете — 7:5, 1:6, 6:1. В отличие от соперницы, она почти не ошибалась на собственной подаче в решающей партии. Но, опять-таки, ключевым моментом стала усталость Аддад-Майя.

    В первом круге Павлюченкова выиграла у хорватской теннисистки Яны Фетт со счетом 6:0, 6:0.

    Прогноз и ставка

    На Синякову в этом матче можно поставить за 2.76, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 1.41.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Раньше у Насти почти никогда не было проблем в матчах против чешки. Три из четырех предыдущих матчей между ними завершились победами россиянки.

    Скорее всего, Павлюченкова снова обыграют Синякову, но матч вряд ли получится легким.

    Ставка — победа Павлюченковой + тотал геймов больше 18,5 за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Албания — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Англия (до 21 года) — Сербия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Андорра — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фареры — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кипр — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Алжир — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Синякова — Павлюченкова: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на теннис. Павлюченкова дожмет Синякову в третьем сете?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры