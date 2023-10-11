Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Пол — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

Томми в текущем сезоне удалось добраться до 1/8 финала на всех пяти «Мастерсах» на харде.

Правда, до сих пор дальше 1/8-й он прошел пока только в Торонто, где в итоге остановился только после поражения от Янника Синнера в полуфинале.

Благодаря успехам в Шанхае перед Полом замаячила перспектива дебюта в топ-10. На данный момент он 12-й, но уже в этом году вполне может ворваться в десятку лучших.

В третьем круге у Томми был непростой матч против француза Артура Фиса — 6:4, 6:7, 6:4.

В решающем сете соперник сразу же повел с брейком, но воспользоваться преимуществом так и не смог.

Рублев

Андрей тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

Более того, в предыдущем матче Рублев отдал Адриану Маннарино всего лишь три гейма — 6:3, 6:0.

Россиянин даже извинился перед соперником за то, что «играл просто нереально».

Во второй партии Рублев вообще не заметил Маннарино, который взял на приеме лишь четыре очка.

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В общем, Андрей наконец-то провел идеальный матч, вот только нет никакой уверенности в том, что в он и в ближайшем сыграет на таком же уровне.

Прогноз и ставка

На Пола в этом матче можно поставить за 2.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.48.

У Андрея хорошая статистика в противостоянии с американцем — четыре победы в пяти матчах. Правда, в этом году они еще ни разу не играли.

И все-таки мы склоняемся к тому, что россиянин снова остановит Пола, в игре которого хватает проблем.

Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.