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    Рублев снова обыграет Пола?

    Пол — Рублев. Ставка (к. 2.05) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 11 октября, начало — в 07:30 мск. Пол — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 11 Октября 2023 года

    Пол

    Томми в текущем сезоне удалось добраться до 1/8 финала на всех пяти «Мастерсах» на харде.

    Правда, до сих пор дальше 1/8-й он прошел пока только в Торонто, где в итоге остановился только после поражения от Янника Синнера в полуфинале.

    Благодаря успехам в Шанхае перед Полом замаячила перспектива дебюта в топ-10. На данный момент он 12-й, но уже в этом году вполне может ворваться в десятку лучших.

    В третьем круге у Томми был непростой матч против француза Артура Фиса — 6:4, 6:7, 6:4.

    В решающем сете соперник сразу же повел с брейком, но воспользоваться преимуществом так и не смог.

    Рублев

    Андрей тем временем пока не проиграл ни одного сета на текущем турнире.

    Более того, в предыдущем матче Рублев отдал Адриану Маннарино всего лишь три гейма — 6:3, 6:0.

    Россиянин даже извинился перед соперником за то, что «играл просто нереально».

    Во второй партии Рублев вообще не заметил Маннарино, который взял на приеме лишь четыре очка.

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    В общем, Андрей наконец-то провел идеальный матч, вот только нет никакой уверенности в том, что в он и в ближайшем сыграет на таком же уровне.

    Прогноз и ставка

    На Пола в этом матче можно поставить за 2.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.48.

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    У Андрея хорошая статистика в противостоянии с американцем — четыре победы в пяти матчах. Правда, в этом году они еще ни разу не играли.

    И все-таки мы склоняемся к тому, что россиянин снова остановит Пола, в игре которого хватает проблем.

    Ставка — победа Рублева + тотал геймов больше 19,5 за 2.05.

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    Пол — Рублев: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова обыграет Пола?
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