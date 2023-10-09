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    Циципас дожмет Эмбера только в третьем сете?

    Циципас — Эмбер. Ставка (к. 2.02) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 9 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Эмбер
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Юго Эмбера в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 9 октября, начало — в 15:00 мск. Циципас — Эмбер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Стефанос все-таки обошелся без драмы в своем первом матче, спокойно выиграв у Ринки Хиджикаты.

    Грек отдал теннисисту из Австралии всего лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

    На этот раз Циципас и на подаче неплохо играл, и на приеме. Сопернику действительно было тяжело. Но пока все равно не очень понятно, готов ли он к чему-то более серьезному.

    К слову, Циципас впервые с середины октября одержал победу над соперником из первой сотни рейтинга. Так себе факт для человека, который не так давно был в топ-5.

    Эмбер

    Юго на этот раз тоже оказался в числе сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче француз выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 6:4, 1:6, 6:2.

    И тут надо отметить, что у Эмбера были проблемы не только во втором сете — в первом он тоже далеко не сразу взял ситуацию под свой контроль.

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    Несмотря на результат, Эмбер вряд ли остался доволен своей игрой. Например, на первой подаче он взял лишь 59 процентов очков, а это на самом деле очень слабо.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.52, победу Эмбера букмекеры предлагают за 2.53.

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    Стеф и Юго встретятся впервые с 2021 года. Что интересно, сейчас в этом противостоянии счет 2-1 в пользу француза. Все предыдущие матчи между ними получились очень напряженным, и предстоящий вряд ли станет исключением.

    Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02.

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    Циципас — Эмбер: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.10.2023. Прогнозы на теннис. Циципас дожмет Эмбера только в третьем сете?
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