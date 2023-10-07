Россиянин Карен Хачанов сыграет против представителя Казахстана Бейбита Жукаева во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Жукаев — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Жукаев

Бейбит пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Джейсона Джанга и Доминика Палана.

И надо сказать, что это очень солидное достижение для 302-й ракетки мира.

Еще одним сюрпризом стала победа Жукаева над итальянцем Стефано Наполитано в матче первого круга — 7:5, 7:5.

Ранее в этом году 22-летнему Жукаеву также удалось попасть в основу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе, но там после квалификации он не прошел ни одного раунда.

Хачанов

Карен в конце сентября выиграл турнир в китайском Чжухае. И с учетом того, что еще не так давно он не мог играть из-за травмы, это, безусловно, стало большим сюрпризом.

Правда, уже на следующем турнире россиянин не выиграл ни одного матча. Но как раз это было ожидаемо.

Хачанов проиграл итальянцу Лоренцо Музетти в первом круге на турнире в Пекине — 3:6, 6:1, 2:6.

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Изначально было понятно, что Карену понадобится какое-то время, чтобы восстановить силы после успешной, но при этом энергозатратной поездки в Чжухай.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Хачанов без проблем выйдет в следующий раунд. На Жукаева в этом матче можно поставить за 9.00.

Да, скорее всего, Карен начнет с уверенной победы. Все-таки перед шанхайским «Мастерсом» у него была возможность и отдохнуть, и как следует подготовиться.

Ставка — победа Хачанова с форой по геймам (-5,0) за 1.92.