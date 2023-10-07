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    Циципас снова проиграет?

    Циципас — Хиджиката. Ставка (к. 2.73) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Хиджиката
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Циципас — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Стефанос буквально перед шанхайским «Мастерсом» сообщил, что снова будет работать с командой своего отца Апостолоса.

    «Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности», — признался грек.

    Но на самом деле проблема в другом — в результатах. Циципас проиграл пять из восьми последних матчей.

    После победы над турнире в мексиканском Лос-Кабосе Стеф ни разу не выигрывал больше одного матча.

    На недавнем турнире в Пекине Циципас уже в первом круге потерпел поражение от чилийца Николаса Харри (4:6, 4:6).

    Хиджиката

    Ринки тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе австралийский теннисист спокойно разобрался с Мареком Генгелем и Бенджамином Локом.

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    В первом круге Хиджиката одержал победу над сербом Ласло Дьере со счетом 7:6, 7:5.

    И это вряд ли стало для кого-то сюрпризом. В прошлом месяце Ринки дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате США, благодаря чему наконец-то закрепился в топ-100.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 4.30.

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    В недавних матчах было заметно, что грек растерял уверенность, которая ранее была присуща ему даже в матчах против соперников из топ-10. Сложно сказать, что пошло не так, но Стефанос действительно очень слабо проводит вторую половину сезона. Скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.

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    Циципас — Хиджиката: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет?
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