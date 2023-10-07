Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 07:30 мск. Циципас — Хиджиката: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Стефанос буквально перед шанхайским «Мастерсом» сообщил, что снова будет работать с командой своего отца Апостолоса.

«Почувствовал, что без отца теряю часть своей теннисной идентичности», — признался грек.

Но на самом деле проблема в другом — в результатах. Циципас проиграл пять из восьми последних матчей.

После победы над турнире в мексиканском Лос-Кабосе Стеф ни разу не выигрывал больше одного матча.

На недавнем турнире в Пекине Циципас уже в первом круге потерпел поражение от чилийца Николаса Харри (4:6, 4:6).

Хиджиката

Ринки тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе австралийский теннисист спокойно разобрался с Мареком Генгелем и Бенджамином Локом.

Все прогнозы на теннис

В первом круге Хиджиката одержал победу над сербом Ласло Дьере со счетом 7:6, 7:5.

И это вряд ли стало для кого-то сюрпризом. В прошлом месяце Ринки дошел до четвертого круга на Открытом чемпионате США, благодаря чему наконец-то закрепился в топ-100.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.22, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 4.30.

В недавних матчах было заметно, что грек растерял уверенность, которая ранее была присуща ему даже в матчах против соперников из топ-10. Сложно сказать, что пошло не так, но Стефанос действительно очень слабо проводит вторую половину сезона. Скорее всего, в предстоящем матче у него тоже будут проблемы.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.