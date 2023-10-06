Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Брэндона Накашимы во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:00 мск. Накашима — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Накашима

Брэндон начал турнир с победы над Бернабе Сапатой-Миральесом — 6:1, 7:6.

Как и ожидалось, у него не возникло серьезных проблем в матче против испанского грунтовика. Но тут важно понимать, что соперник очень слабо выступает на харде, и эту победу ни в коем случае нельзя переоценивать.

Перед этим у Накашимы была серия из четырех поражений, которая началась еще на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Кроме того, американский теннисист не прошел первый круг на US Open и в Чэнду, а в Пекине он и вовсе проиграл в квалификации.

За последние четыре месяца Накашима смог выиграть больше одного матча только в Уинстон-Сейлеме.

Руне

Хольгеру в последнее время тоже нечем похвастаться. Но его недавние неудачи были связаны с неприятным повреждением спины.

На прошлой неделе датчанин признался, что проблема наконец-то решена, его больше ничего не беспокоит.

Но при этом Руне вряд ли остался доволен своим результатом на турнире в Пекине.

Все прогнозы на теннис

После победы над Феликсом Оже-Альяссимом (6:4, 6:4) 20-летний теннисист проиграл Григору Димитрову (3:6, 5:7).

Но если Хольгер действительно восстановился, он наверняка еще успеет пошуметь этой осенью.

Прогноз и ставка

На Накашиму в этом матче можно поставить за 2.40, победу Руне букмекеры предлагают за 1.57.

Игра вряд ли получится чересчур простой, но при этом вполне вероятно, что датчанину хватит двух партий для выхода в следующий раунд.

Ставка — победа Руне в двух сетах за 2.41.