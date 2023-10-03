Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 3 октября, начало — в 11:30 мск. Зверев — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша дошел до полуфинала на втором турнире подряд, продлив серию побед до семи побед.

Интересно, что в Пекине ему пока ни разу не удалось выиграть в двух сетах. Во всех предыдущих случаях немецкому теннисисту понадобилась дополнительная партия.

В четвертьфинале Зверев выиграл у Николаса Харри — 6:1, 6:7, 6:3.

В этом матче бывшая вторая ракетка мира не отдал ни одного гейма на собственной подаче, небольшой сбой случился только на тай-брейке второй партии.

Стоит отметить, что у Зверева был просто невероятный процент точности на первой подаче — 85.

Медведев

Даниил тем временем десятый раз в сезоне добрался до полуфинала.

В понедельник россиянин одержал победу над Юго Эмбером — 6:4, 3:6, 6:1. Примечательно, что ранее он ни разу не обыгрывал француза, потерпев два поражения и взяв лишь один сет.

В третьем сете Медведеву очень помогли ошибки соперника, благодаря которым он взял на приеме три гейма.

Все прогнозы на теннис

Правда, у Даниил на этот раз тоже не лучшим образом играл на своей подаче, позволив Эмберу реализовать четыре брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 2.76, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.45.

Это будет уже пятая игра между Даниилом и Сашей в этом году. На этом отрезке счет в противостоянии 3-1 в пользу россиянина. После трех поражений кряду Зверев обыграл Медведева в Цинциннати.

И, скорее всего, в предстоящем матче немецкий теннисист тоже станет серьезной проблемой для финалиста US Open-2023.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.93.